Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1965 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3262,99 млрд руб.

15 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 марта составили по Российской Федерации 1965 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1817,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1881,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1705,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 15 марта составили 3262,99 млрд руб. против 3094,07602 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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