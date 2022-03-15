15 марта 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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15 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Безработица в Великобритании
|Февраль 2022
|10:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Январь 2022
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Февраль 2022
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Март 2022
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Март 2022
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Январь 2022
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Февраль 2022
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Февраль 2022
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Март 2022
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15 марта 2022 года 16:37
В обновленный британский санкционный список попали около 350 российских физических и юридических лиц, в том числе премьер РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Также во вторник в санкционный список Великобритании были внесены пресс-секретарь президента РФ... читать дальше
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15 марта 2022 года 16:28
Ушедшие из РФ иностранные компании потеряли рынок надолго, Россия готова ответить на санкции технологическим прорывом, заявил председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
"Сегодня Россия продолжает жить в условиях жестких, но бессмысленных санкций. Но мы справимся с... читать дальше
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15 марта 2022 года 16:20
Международная юркомпания Baker McKenzie со штаб-квартирой в Чикаго уходит с российского рынка, говорится в сообщении на ее сайте. Подразделения компании в Москве и Санкт-Петербурге станут самостоятельной юрфирмой.
Baker McKenzie открыла офис в Москве 33 года назад в... читать дальше
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15 марта 2022 года 16:12
Руководители работающих на российском рынке автоконцернов пока не подтверждают полный уход из РФ и надеются на возобновление бизнес-операций, прерванных с началом спецоперации на территории Украины, заявил глава ассоциации "Российские автодилеры" (РОАД), председатель совета... читать дальше
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15 марта 2022 года 16:05
Экспорт природного газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в марте 2022 года (по данным за первые 15 дней) составил в среднем за сутки около 500 млн куб. м - это максимальный уровень за последние 7 месяцев, следует из данных компании. Больше в пересчете на сутки в последнее время... читать дальше
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15 марта 2022 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 104,09/144,68 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 680 коп., Cредний курс продажи...
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15 марта 2022 года 15:57
По итогам 2021 года чистая прибыль ПАО "Фортум" по РСБУ составила 18,644 млрд руб., что на 12,3% больше по сравнению с показателем 2020 года, говорится в отчетности компании.
Выручка увеличилась на 5,1% - до 82,512 млрд руб.
Доналоговая прибыль выросла на 11,8%... читать дальше
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15 марта 2022 года 15:48
Датская A.P. Moeller-Maersk A/S рассчитывает до конца апреля завершить все контейнерные операции с российскими контейнерами.
"Остановить бизнес в такой стране, как Россия, не так-то просто. До начала военной операции у нас было более 50 тыс. заявок на перевозку... читать дальше
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15 марта 2022 года 15:40
Торги во вторник азиатские фондовые индексы в основном завершили снижением, кроме японского.
Участники рынка продолжают следить за развитием событий вокруг вооруженного конфликта на Украине. Ситуация уже привела к перебоям в поставках и в воздушном сообщении между... читать дальше
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15 марта 2022 года 15:31
Немецкий концерн Siemens продолжит техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" в рамках сервисных контрактов.
"Мы продолжаем текущие сервисные контракты в соответствие с нормами и правилами экспортного контроля, и проводим дальнейший анализ ситуации", - сообщили... читать дальше
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15 марта 2022 года 15:30
В среду, 16 марта, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 448,38 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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15 марта 2022 года 15:30
В среду, 16 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $143,36 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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15 марта 2022 года 15:30
В среду, 16 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 2,43 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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15 марта 2022 года 15:23
Закон во исполнение указа президента РФ о мерах поддержки IT-отрасли планируется принять в самое ближайшее время, а некоторые меры могут заработать уже со следующей недели, заявил журналистам в Москве замглавы Минцифры Максим Паршин.
"Сейчас проект закона, который... читать дальше
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15 марта 2022 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 975 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 120,3649 руб.
Минимальный курс евро составил 116,9925 руб., максимальный - 125,8975 руб. Было заключено 2511... читать дальше
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15 марта 2022 года 15:07
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АК Барс Банку на уровне ruА- со "стабильным" прогнозом.
Как говорится в сообщении агентства, рейтинг кредитоспособности банка обусловлен умеренно высокой оценкой рыночных позиций, адекватными... читать дальше
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