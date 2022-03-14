Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 999,5 млрд руб.

14 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 марта по данным на начало операционного дня выросло до 999,5 млрд руб.

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров по ставке в пятницу, 18 марта, выступит с заявлением по денежно-кредитной политике (ДКП), говорится в сообщении ЦБ. Традиционной пресс-конференции после планового заседания совета... Традиционной пресс-конференции после планового заседания совета... читать дальше

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ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") 12 марта завершило размещение выпуска облигаций серии 002P-02 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 41% займа на 123,082 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размещение 4-летнего выпуска началось в ноябре 2021... Размещение 4-летнего выпуска началось в ноябре 2021... читать дальше

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Дефицит на нефтяном рынке может вынудить часть клиентов вернуться к поставкам из России после исчерпания коммерческих запасов, считают аналитики Raiffeisenbank. При этом дисконт российской нефти сократится. При этом дисконт российской нефти сократится. Как отмечают эксперты банка, перебои в экспорте нефти... Как отмечают эксперты банка, перебои в экспорте нефти... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг эмитента Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) до "Ca" с "Baa3", прогноз изменен на "негативный" со "стабильного". Рейтинговое действие обусловлено тем, что 2 марта пять... Рейтинговое действие обусловлено тем, что 2 марта пять... читать дальше

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Власти РФ исходят из того, что значительная часть иностранного бизнеса, в том числе и торговые сети, вернется в Россию, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. "Это зависит от самих иностранных торговых сетей, это их решение, в каком объеме и... "Это зависит от самих иностранных торговых сетей, это их решение, в каком объеме и... читать дальше

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ОАО "РЖД" фиксирует за минувшую неделю увеличение внутрироссийского сообщения и транзита. По сообщению компании, грузооборот за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей вырос на 2,6%, больше всего - на юго-западном направлении (+5%). По сообщению компании, грузооборот за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей вырос на 2,6%, больше всего - на юго-западном направлении (+5%). Поступление грузовых... Поступление грузовых... читать дальше

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Национальный союз птицеводов просит Минсельхоз запретить экспорт фуражной пшеницы и кукурузы, а также другой продукции и оборудования, которые используются в птицеводстве. Согласно копии письма, с которой ознакомился "Интерфакс", союз предлагает запретить вывоз во все... Согласно копии письма, с которой ознакомился "Интерфакс", союз предлагает запретить вывоз во все... читать дальше

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Правительство РФ продолжит взаимодействие с производителями и торговыми сетями, но намерено сохранить максимальную гибкость в ценообразовании товаров, чтобы избежать дефицита, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. По его словам, правительство... По его словам, правительство... читать дальше

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Евросоюз в рамках нового пакета санкций рассматривает возможность запретить экспортировать в Россию автомобили стоимостью выше 50 тыс. евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух дипломатов. "Предлагаемый запрет будет применяться к моделям нескольких европейских... "Предлагаемый запрет будет применяться к моделям нескольких европейских... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 109,73/147,08 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 432 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 104,74/141,14 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 182 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,05/144,95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки не изменился, средний...

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Индия в феврале 2021 года импортировала золото на $4,78 млрд, следует из материалов министерства торговли и промышленности страны. Это на 10% меньше, чем в феврале прошлого года, но представляет в целом достаточно внушительный объем - в 1,8 раза больше среднемесячных объемов... читать дальше

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Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 апреля повысится до $313 с $260,1 за тонну в марте, сообщил Минсельхоз. В феврале пошлина была $251,4, в январе - $280,8, в декабре 2021 года - $276,7, в ноябре - $194,5, в октябре - $227,2, в сентябре - $169,9 за... В феврале пошлина была $251,4, в январе - $280,8, в декабре 2021 года - $276,7, в ноябре - $194,5, в октябре - $227,2, в сентябре - $169,9 за... читать дальше

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Организации-эмитенты получили право не раскрывать частично или в полном объеме информацию о выпуске ценных бумаг, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как сообщает пресс-службы кабмина, новый порядок касается информации об операциях в период с... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "МОЭК" по МСФО в 2021 г. сократилась на 24% -, до 8,622 млрд руб. по с равнению с 11,351 млрд рубю в 2020 году, следует из отчета компании. Выручка при этом выросла на 18,9%, до 185,7 млрд руб. за счет увеличения объемов реализации тепловой энергии... Выручка при этом выросла на 18,9%, до 185,7 млрд руб. за счет увеличения объемов реализации тепловой энергии... читать дальше

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