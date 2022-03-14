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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 999,5 млрд руб.
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14 марта 2022 года 09:37
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 999,5 млрд руб.
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14 марта. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 марта по данным на начало операционного дня выросло до 999,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 955,9 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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14 марта 2022 года 14:00
Впервые за 2 года председатель ЦБ РФ не будет проводить пресс-конференцию после планового совета по ставке
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров по ставке в пятницу, 18 марта, выступит с заявлением по денежно-кредитной политике (ДКП), говорится в сообщении ЦБ. Традиционной пресс-конференции после планового заседания совета... читать дальше
.14 марта 2022 года 13:58
ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") 12 марта завершило размещение выпуска облигаций серии 002P-02 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 41% займа на 123,082 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размещение 4-летнего выпуска началось в ноябре 2021... читать дальше
.14 марта 2022 года 13:53
Дефицит на нефтяном рынке может вынудить часть клиентов вернуться к поставкам из России - аналитики Raiffeisenbank
Дефицит на нефтяном рынке может вынудить часть клиентов вернуться к поставкам из России после исчерпания коммерческих запасов, считают аналитики Raiffeisenbank. При этом дисконт российской нефти сократится. Как отмечают эксперты банка, перебои в экспорте нефти... читать дальше
.14 марта 2022 года 13:44
Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг эмитента Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) до "Ca" с "Baa3", прогноз изменен на "негативный" со "стабильного". Рейтинговое действие обусловлено тем, что 2 марта пять... читать дальше
.14 марта 2022 года 13:35
Мы исходим из того, что значительная часть иностранного бизнеса вернется к работе в России - Решетников
Власти РФ исходят из того, что значительная часть иностранного бизнеса, в том числе и торговые сети, вернется в Россию, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. "Это зависит от самих иностранных торговых сетей, это их решение, в каком объеме и... читать дальше
.14 марта 2022 года 13:27
ОАО "РЖД" фиксирует за минувшую неделю увеличение внутрироссийского сообщения и транзита. По сообщению компании, грузооборот за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей вырос на 2,6%, больше всего - на юго-западном направлении (+5%). Поступление грузовых... читать дальше
.14 марта 2022 года 13:19
Национальный союз птицеводов просит Минсельхоз запретить экспорт фуражной пшеницы и кукурузы, а также другой продукции и оборудования, которые используются в птицеводстве. Согласно копии письма, с которой ознакомился "Интерфакс", союз предлагает запретить вывоз во все... читать дальше
.14 марта 2022 года 13:12
Чтобы избежать дефицита правительство намерено сохранить максимальную гибкость ценообразования товаров
Правительство РФ продолжит взаимодействие с производителями и торговыми сетями, но намерено сохранить максимальную гибкость в ценообразовании товаров, чтобы избежать дефицита, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. По его словам, правительство... читать дальше
.14 марта 2022 года 13:05
Евросоюз в рамках нового пакета санкций рассматривает возможность запретить экспортировать в Россию автомобили стоимостью выше 50 тыс. евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух дипломатов. "Предлагаемый запрет будет применяться к моделям нескольких европейских... читать дальше
.14 марта 2022 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 109,73/147,08 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 109,73/147,08 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 432 коп., Cредний курс продажи упал...
.14 марта 2022 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 104,74/141,14 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 104,74/141,14 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 182 коп., Cредний курс продажи...
.14 марта 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 14 марта средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 90,05/144,95 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,05/144,95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки не изменился, средний...
.14 марта 2022 года 12:58
Индия в феврале 2021 года импортировала золото на $4,78 млрд, следует из материалов министерства торговли и промышленности страны. Это на 10% меньше, чем в феврале прошлого года, но представляет в целом достаточно внушительный объем - в 1,8 раза больше среднемесячных объемов... читать дальше
.14 марта 2022 года 12:51
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 апреля повысится до $313 с $260,1 за тонну в марте, сообщил Минсельхоз. В феврале пошлина была $251,4, в январе - $280,8, в декабре 2021 года - $276,7, в ноябре - $194,5, в октябре - $227,2, в сентябре - $169,9 за... читать дальше
.14 марта 2022 года 12:44
Организации-эмитенты получили право не раскрывать частично или в полном объеме информацию о выпуске ценных бумаг, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как сообщает пресс-службы кабмина, новый порядок касается информации об операциях в период с... читать дальше
.14 марта 2022 года 12:37
Чистая прибыль ПАО "МОЭК" по МСФО в 2021 г. сократилась на 24% -, до 8,622 млрд руб. по с равнению с 11,351 млрд рубю в 2020 году, следует из отчета компании. Выручка при этом выросла на 18,9%, до 185,7 млрд руб. за счет увеличения объемов реализации тепловой энергии... читать дальше
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