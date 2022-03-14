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НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в феврале в РФ ускорилась до 1,2%
В феврале инфляция ускорилась до 1,17% после 0,99% в январе, сообщил Росстат. В январе-феврале потребительские цены выросли на 2,2%. Годовая инфляция разогналась до 9,15% после 8,7% месяцем ранее
 
Спрос на займы в МФО вырос в 1,5 раза
Спрос на займы со стороны физлиц с 24 февраля по 9 марта по сравнению с таким же периодом прошлого года вырос в 1,5 раза, рассказали "Известиям" в топ-10 микрофинансовых организаций. Причины участники рынка видят в желании россиян купить...
 
НСПК пытается поддержать безналичный оборот
В конце прошлой недели Национальной системы платежных карт (НСПК) разъяснила банкам, кому и по каким тарифам они будут платить за трансакции по картам международных платежных систем (МПС). На прошлой неделе Visa и Mastercard остановили работу в...
 
Продолжит ли дорожать домашний интернет
Домашний интернет в России подорожал на 2-10%. Как объясняют участники рынка и эксперты, причины этого - повышение стоимости комплектующих для оборудования, нестабильность курса рубля и издержки, связанные с необходимостью исполнения "закона...
 
14 марта 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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14 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Изменение оптовых цен в Германии Февраль 2022
10:45 Внешнеторговый баланс Франции Январь 2022

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
14 марта 2022 года 14:00
Впервые за 2 года председатель ЦБ РФ не будет проводить пресс-конференцию после планового совета по ставке
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров по ставке в пятницу, 18 марта, выступит с заявлением по денежно-кредитной политике (ДКП), говорится в сообщении ЦБ.

Традиционной пресс-конференции после планового заседания совета...    читать дальше
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14 марта 2022 года 13:58
"ОР" разместила 41% выпуска облигаций 002P-02 на 123 млн рублей
ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") 12 марта завершило размещение выпуска облигаций серии 002P-02 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 41% займа на 123,082 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Размещение 4-летнего выпуска началось в ноябре 2021...    читать дальше
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14 марта 2022 года 13:53
Дефицит на нефтяном рынке может вынудить часть клиентов вернуться к поставкам из России - аналитики Raiffeisenbank
Дефицит на нефтяном рынке может вынудить часть клиентов вернуться к поставкам из России после исчерпания коммерческих запасов, считают аналитики Raiffeisenbank.

При этом дисконт российской нефти сократится.

Как отмечают эксперты банка, перебои в экспорте нефти...    читать дальше
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14 марта 2022 года 13:44
Moody's снизило рейтинг "МБЭС" до "Ca"
Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг эмитента Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) до "Ca" с "Baa3", прогноз изменен на "негативный" со "стабильного".

Рейтинговое действие обусловлено тем, что 2 марта пять...    читать дальше
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14 марта 2022 года 13:35
Мы исходим из того, что значительная часть иностранного бизнеса вернется к работе в России - Решетников
Власти РФ исходят из того, что значительная часть иностранного бизнеса, в том числе и торговые сети, вернется в Россию, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Это зависит от самих иностранных торговых сетей, это их решение, в каком объеме и...    читать дальше
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14 марта 2022 года 13:27
"РЖД": грузооборот за прошедшую неделю вырос на 2,6%, транзитные перевозки - на 6,6%
ОАО "РЖД" фиксирует за минувшую неделю увеличение внутрироссийского сообщения и транзита.

По сообщению компании, грузооборот за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей вырос на 2,6%, больше всего - на юго-западном направлении (+5%).

Поступление грузовых...    читать дальше
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14 марта 2022 года 13:19
Птицеводы просят запретить экспорт из РФ фуражной пшеницы, шрота и другой продукции для отрасли
Национальный союз птицеводов просит Минсельхоз запретить экспорт фуражной пшеницы и кукурузы, а также другой продукции и оборудования, которые используются в птицеводстве.

Согласно копии письма, с которой ознакомился "Интерфакс", союз предлагает запретить вывоз во все...    читать дальше
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14 марта 2022 года 13:12
Чтобы избежать дефицита правительство намерено сохранить максимальную гибкость ценообразования товаров
Правительство РФ продолжит взаимодействие с производителями и торговыми сетями, но намерено сохранить максимальную гибкость в ценообразовании товаров, чтобы избежать дефицита, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

По его словам, правительство...    читать дальше
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14 марта 2022 года 13:05
ЕС может запретить экспорт в РФ автомобилей стоимостью более 50 тыс. евро
Евросоюз в рамках нового пакета санкций рассматривает возможность запретить экспортировать в Россию автомобили стоимостью выше 50 тыс. евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух дипломатов.

"Предлагаемый запрет будет применяться к моделям нескольких европейских...    читать дальше
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14 марта 2022 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 109,73/147,08 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 109,73/147,08 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 432 коп., Cредний курс продажи упал...
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14 марта 2022 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 104,74/141,14 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 104,74/141,14 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 182 коп., Cредний курс продажи...
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14 марта 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 14 марта средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 90,05/144,95 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,05/144,95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки не изменился, средний...
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14 марта 2022 года 12:58
В январе-феврале импорт золота в Индию сократился на 23%
Индия в феврале 2021 года импортировала золото на $4,78 млрд, следует из материалов министерства торговли и промышленности страны. Это на 10% меньше, чем в феврале прошлого года, но представляет в целом достаточно внушительный объем - в 1,8 раза больше среднемесячных объемов...    читать дальше
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14 марта 2022 года 12:51
С 1 апреля пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ повысится до $313 за тонну
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 апреля повысится до $313 с $260,1 за тонну в марте, сообщил Минсельхоз.

В феврале пошлина была $251,4, в январе - $280,8, в декабре 2021 года - $276,7, в ноябре - $194,5, в октябре - $227,2, в сентябре - $169,9 за...    читать дальше
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14 марта 2022 года 12:44
Правительство разрешило эмитентам не раскрывать информацию о выпуске ценных бумаг
Организации-эмитенты получили право не раскрывать частично или в полном объеме информацию о выпуске ценных бумаг, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как сообщает пресс-службы кабмина, новый порядок касается информации об операциях в период с...    читать дальше
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14 марта 2022 года 12:37
Чистая прибыль МОЭК по МСФО в 2021 году снизилась на 24%, выручка выросла на 19%
Чистая прибыль ПАО "МОЭК" по МСФО в 2021 г. сократилась на 24% -, до 8,622 млрд руб. по с равнению с 11,351 млрд рубю в 2020 году, следует из отчета компании.

Выручка при этом выросла на 18,9%, до 185,7 млрд руб. за счет увеличения объемов реализации тепловой энергии...    читать дальше
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