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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 марта в размере 116,7517 руб., курс евро - 128,9523 руб.
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13 марта 2022 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 марта в размере 116,7517 руб., курс евро - 128,9523 руб.

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13 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 марта, составляет 116,7517 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,63 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 марта, составляет 128,9523 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,01 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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