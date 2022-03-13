ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 марта в размере 116,7517 руб., курс евро - 128,9523 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 12 марта, составляет 128,9523 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,01 руб.

13 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 марта, составляет 116,7517 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,63 руб.

.

После запрета на проведение операций по российским картам VISA и MasterCard 35% россиян выразили готовность оформить карту, у которой будет возможность использования за границей и для оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, свидетельствуют данные опроса... читать дальше

.

Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро планируется завершить до конца года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. "Мы планируем ускорить работы на отдельных станциях и... "Мы планируем ускорить работы на отдельных станциях и... читать дальше

.

Российские банки, оказавшиеся под санкциями разной степени жесткости, могут рассчитывать на господдержку, если она потребуется, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. "При необходимости государство поможет банкам. И будем делать все для этого необходимое", - сказал министр в... читать дальше

.

Планы по бюджетным стройкам и особенно дорожному строительству планируется выполнить и перевыполнить, несмотря на необходимость пересмотра проектных решений и ремонта техники, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Бюджетные стройки, как минимум дорожное... "Бюджетные стройки, как минимум дорожное... читать дальше

.

Россия из-за санкций США, Европы и их союзников, заблокировавших РФ доступ к части золотовалютных резервов, не может использовать почти половину из них - порядка $300 млрд. "Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около $640... "Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около $640... читать дальше

.

Правительство планирует выделить более 200 млрд рублей на поддержку ипотечных программ с господдержкой, сообщил в воскресенье вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "У нас ставка для молодых семей под 6%, несмотря на то, что банки дают под 23%, сохранилась. Ставка по льготной... "У нас ставка для молодых семей под 6%, несмотря на то, что банки дают под 23%, сохранилась. Ставка по льготной... читать дальше

.

В ближайшей перспективе российским туроператорам придется делать ставку только на внутренний туризм, чтобы сохранить бизнес и иметь возможность исполнять обязательства перед туристами, считает руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму,... читать дальше

.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 44 тыс. 989 случаев, что почти на 3,1 тыс. меньше, чем днем ранее, госпитализированы за сутки 3 тыс. 191 человек, скончались от COVID-19 596 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в... читать дальше

.

Амурская область и Забайкальский край получат федеральное финансирование на капитальный ремонт детских садов и школ, здания которых пострадали от паводков летом прошлого года, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства России. Соответствующие распоряжения подписал премьер... читать дальше

.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 456 млн 796 тыс. 932, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 40 тыс. 682... читать дальше

.

Для преодоления неизбежного спада российской экономики принципиально важно быстрое разрешение сложившейся вокруг Украины ситуации, снижение ключевой ставки ЦБ и снятие валютных ограничений, считает глава "Норникеля" Владимир Потанин. При таком развитии событий возможно... При таком развитии событий возможно... читать дальше

.

Банк России принял решение не возобновлять торги в секции фондового рынка "Московской биржи" в период с 14 по 18 марта, сообщается в информации на сайте регулятора. Как следует из сообщения биржи, торги на рынке акций и СПФИ проводиться не будут, а на рынке облигаций будут... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 марта, составляет 116,7517 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,63 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 марта, составляет 128,9523 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 марта, составляет 128,9523 руб. По сравнению с...

.

Туристический бизнес просит правительство РФ и Госдуму поддержать идею отмены НДС для туроператоров, поскольку существующие установки ставят их в невыгодное положение по сравнению с другими участниками рынка, сообщил в субботу руководитель комитета Российского союза туриндустрии... читать дальше

.

Правительство расширит критерии попадания в перечень системообразующих предприятий, чтобы оказать поддержку производителям микроэлектроники, сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Об этом вице-премьер заявил в ходе углубленного совещания по развитию... читать дальше

.

12 марта. FINMARKET.RU - Отключение российских операторов "Ростелеком" и "МегаФон" от точки обмена трафика LINX не окажет влияния на скорость интернета в России, говорится в официальном сообщении Минцифры. "Отключение британской LINX не повлияет на скорость и качество соединения... читать дальше

.