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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 марта в размере 116,7517 руб., курс евро - 128,9523 руб.
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В феврале инфляция ускорилась до 1,17% после 0,99% в январе, сообщил Росстат. В январе-феврале потребительские цены выросли на 2,2%. Годовая инфляция разогналась до 9,15% после 8,7% месяцем ранее
 
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Общая стоимость первоочередных мер по поддержке российской экономики для федерального бюджета превысит 1 трлн рублей, следует из рабочей версии проекта плана правительства. Рабочий вариант документа появился в начале марта и с тех пор, как...
 
12 марта 2022 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 марта в размере 116,7517 руб., курс евро - 128,9523 руб.

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12 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 марта, составляет 116,7517 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,63 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 марта, составляет 128,9523 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,01 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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12 марта 2022 года 12:15
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12 марта 2022 года 11:31
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12 марта 2022 года 10:56
G7 готова вводить дальнейшие санкции на экспорт и импорт товаров и технологий в РФ и из нее
Страны G7 готовы вводить дальнейшие санкции на экспорт и импорт ключевых товаров и технологий в Российскую Федерацию и из нее, говорится в заявлении, распространенном в пятницу.

"Мы готовы вводить дальнейшие санкции на экспорт и импорт ключевых товаров и технологий в...    читать дальше
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12 марта 2022 года 10:42
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Как сообщается в пресс-релизе агентства, ранее...    читать дальше
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