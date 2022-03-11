Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 124,9708 руб.

Минимальный курс евро составил 120,915 руб., максимальный - 129,95 руб. Было заключено 4562 сделки. Объем торгов составил 39967,53 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 121,03 руб. за евро.

11 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15908 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 124,9708 руб.

.

Туристический бизнес просит правительство РФ и Госдуму поддержать идею отмены НДС для туроператоров, поскольку существующие установки ставят их в невыгодное положение по сравнению с другими участниками рынка, сообщил в субботу руководитель комитета Российского союза туриндустрии... читать дальше

.

Правительство расширит критерии попадания в перечень системообразующих предприятий, чтобы оказать поддержку производителям микроэлектроники, сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Об этом вице-премьер заявил в ходе углубленного совещания по развитию... читать дальше

.

12 марта. FINMARKET.RU - Отключение российских операторов "Ростелеком" и "МегаФон" от точки обмена трафика LINX не окажет влияния на скорость интернета в России, говорится в официальном сообщении Минцифры. "Отключение британской LINX не повлияет на скорость и качество соединения... читать дальше

.

В столице планируется за 2022 год построить 8,5 млн кв.м недвижимости, в том числе около 4,4 млн "квадратов" жилья, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Безусловно, будут трудности и сложности, но темпы и объемы... "Безусловно, будут трудности и сложности, но темпы и объемы... читать дальше

.

Федеральные органы власти наделяются полномочиями в области ограничения выбросов парниковых газов, в том числе прогнозирования объемов таких выбросов, сообщила пресс-служба правительства РФ. Соответствующее постановление подписал премьер РФ Михаил... читать дальше

.

Правительство оперативно формирует необходимые изменения в законодательство, позволяющие быстро реагировать на складывающуюся ситуацию на рынке труда, чтобы сохранить рабочие места и поддержать занятость населения, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "Мы должны... "Мы должны... читать дальше

.

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление для поддержки участников контрактной системы госзакупок в условиях внешних санкций. "Правительство делает бессрочным порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков, нарушивших обязательства по государственному или... "Правительство делает бессрочным порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков, нарушивших обязательства по государственному или... читать дальше

.

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении из бюджета более 163 млрд рублей на реконструкцию и строительство федеральных и региональных трасс. "Для реконструкции и строительства федеральных и региональных трасс, а также объектов дорожной... "Для реконструкции и строительства федеральных и региональных трасс, а также объектов дорожной... читать дальше

.

Минфин США сообщил о введении санкций против 10 бывших и действующих членов правления банка ВТБ, а также - о дополнительных мерах, касающихся бизнесмена Виктора Вексельберга. В сообщении министерства про ВТБ отмечается, что "все 10 человек попали под санкции, потому что... В сообщении министерства про ВТБ отмечается, что "все 10 человек попали под санкции, потому что... читать дальше

.

Россия в 2021 году увеличила поставки мяса птицы в Катар в четыре раза, общий объем экспорта продукции АПК в эту страну составил почти $20 млн, сообщил замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин на пленарной сессии, которая состоялась в рамках проходящей в Катаре деловой... читать дальше

.

eBay приостановил все транзакции с российскими адресами из-за прекращения работы платежных провайдеров и основных служб доставки, говорится в сообщении, направленном компанией зарегистрированным на площадке продавцам из России. "Мы будем продолжать оценивать ситуацию и вносить... читать дальше

.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 48 тыс. 154 случая, что почти на 2,5 тыс. меньше, чем днем ранее, госпитализированы за сутки 6 тыс. 775 человек, скончались от COVID-19 630 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента Евразийского банка развития (ЕАБР) до "BBB-/A-3" с "BBB/A-2". Как сообщается в пресс-релизе агентства, рейтинги поставлены на пересмотр с возможностью... читать дальше

.

British American Tobacco plc (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, принял решение уйти с российского рынка. Сегодня BAT инициировала процесс "быстрой передачи" бизнеса в РФ в соответствии с международным и местным законодательством,... Сегодня BAT инициировала процесс "быстрой передачи" бизнеса в РФ в соответствии с международным и местным законодательством,... читать дальше

.

Страны G7 готовы вводить дальнейшие санкции на экспорт и импорт ключевых товаров и технологий в Российскую Федерацию и из нее, говорится в заявлении, распространенном в пятницу. "Мы готовы вводить дальнейшие санкции на экспорт и импорт ключевых товаров и технологий в... "Мы готовы вводить дальнейшие санкции на экспорт и импорт ключевых товаров и технологий в... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило рейтинги "Аэрофлота", "Совкомфлота", "Первой грузовой компании" (ПГК), Globaltrans и FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство") до "СС". Как сообщается в пресс-релизе агентства, ранее... Как сообщается в пресс-релизе агентства, ранее... читать дальше

.