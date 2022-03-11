11 марта 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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11 марта. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 14.03 по 20.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|14.03.2022
|10:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Январь 2022
|14.03.2022
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Январь 2022
|15.03.2022
|10:00
|Безработица в Великобритании
|Февраль 2022
|15.03.2022
|10:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Январь 2022
|15.03.2022
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Февраль 2022
|15.03.2022
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Март 2022
|15.03.2022
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Март 2022
|15.03.2022
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Февраль 2022
|15.03.2022
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Февраль 2022
|15.03.2022
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Март 2022
|16.03.2022
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Январь 2022
|16.03.2022
|10:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Февраль 2022
|16.03.2022
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Февраль 2022
|16.03.2022
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Февраль 2022
|16.03.2022
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Февраль 2022
|16.03.2022
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Февраль 2022
|16.03.2022
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Январь 2022
|16.03.2022
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Январь 2022
|16.03.2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 05 по 11 марта
|16.03.2022
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Март 2022
|17.03.2022
|10:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Март 2022
|17.03.2022
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Февраль 2022
|17.03.2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 27 февраля по 05 марта
|17.03.2022
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Март 2022
|17.03.2022
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Февраль 2022
|17.03.2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 20 по 26 февраля
|17.03.2022
|16:15
|Промышленное производство в США
|Февраль 2022
|18.03.2022
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Январь 2022
|18.03.2022
|13:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Январь 2022
|18.03.2022
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Январь 2022
|18.03.2022
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Февраль 2022
|18.03.2022
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Февраль 2022
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