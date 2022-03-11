Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

11 марта. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 14.03 по 20.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2021 году составила 16,1 млн человек против 17,8 млн в 2020 году, сообщил в пятницу Росстат. Уровень бедности в РФ в 2020 г. снизился до 12,1% с 12,3% в 2019 г. Уровень бедности в РФ в 2020 г. снизился до 12,1% с 12,3% в 2019 г. Минимальный уровень бедности в... Минимальный уровень бедности в... читать дальше

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США запрещают поставки предметов роскоши в РФ, усложняют покупку высококачественных товаров для олигархов в стране, заявил президент США Джо Байден в пятницу. "Мы также собираемся сделать сложнее покупку высококачественных товаров в нашей стране для них", - сказал... "Мы также собираемся сделать сложнее покупку высококачественных товаров в нашей стране для них", - сказал... читать дальше

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Американская телекоммуникационная и медиакомпания AT&T Inc. опубликовала обновленный финансовый прогноз на текущий и 2023 годы, в котором учла выделение WarnerMedia. Как сообщается в пресс-релизе AT&T, компания прогнозирует рост выручки на 1-3% (low-single digits) в... Как сообщается в пресс-релизе AT&T, компания прогнозирует рост выручки на 1-3% (low-single digits) в... читать дальше

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает исключение еще группы российских банков от системы SWIFT и эмбарго на нефть и газ из РФ. "Ничего из того, что вы сказали, не запрещено", - сказал он на пресс-конференции в Версале, отвечая на вопрос журналиста,... "Ничего из того, что вы сказали, не запрещено", - сказал он на пресс-конференции в Версале, отвечая на вопрос журналиста,... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в марте упал до 59,7 пункта по сравнению с 62,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение показателя стало минимальным с ноября 2011... Значение показателя стало минимальным с ноября 2011... читать дальше

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ООО "Шелл Нефть" (дочерняя компания англо-голландской Shell) в настоящее время продолжает операционную деятельность в России, несмотря на возникшие проблемы с логистическими цепочками, приводит пресс-служба компании слова генерального директора "Шелл Нефть" Сергея... читать дальше

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в феврале 2022 года снизился на 1,7% по отношению к январю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте. В январе-феврале 2022 года реальный... В январе-феврале 2022 года реальный...

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Минпромторг РФ предлагает ввести для госзаказчиков ответственность за невыполнение квот по закупкам товаров российского производства (производства стран ЕАЭС) с 1 января 2023 года. Это следует из подготовленного министерством законопроекта, предусматривающего внесение... читать дальше

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Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 поднимаются в пятницу, трейдеры видят положительные сигналы в заявлении российского президента Владимира Путина о наличии "позитивных сдвигов" в переговорах с Украиной. Индекс Dow Jones... Индекс Dow Jones... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ПАО "ПИК специализированный застройщик" и ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) до "СС" с "В". Агентство обычно не дает прогнозы для рейтингов ниже уровня "ССС", отмечается в сообщении... Агентство обычно не дает прогнозы для рейтингов ниже уровня "ССС", отмечается в сообщении... читать дальше

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Евросоюз будет готовить четвертый пакет санкций против РФ, заявила в пятницу на пресс-конференции председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Теперь мы будем готовить четвертый пакет санкций", - сказала она, выступая на совместной пресс-конференции с президентом... "Теперь мы будем готовить четвертый пакет санкций", - сказала она, выступая на совместной пресс-конференции с президентом... читать дальше

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Цены на нефть продолжают расти в ходе торгов в пятницу вечером, но могут завершить неделю снижением. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 мск увеличились в цене на $1,29 (1,18%) - до $110,62 за баррель. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 мск увеличились в цене на $1,29 (1,18%) - до $110,62 за баррель. Стоимость фьючерса на... Стоимость фьючерса на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 24345 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 116,0044 руб. Минимальный курс доллара США составил 113,6525 руб., максимальный - 119,87 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 113,6525 руб., максимальный - 119,87 руб. Было... читать дальше

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Овощеводы РФ рассчитывают на то, что производство тепличных овощей, которое в прошлом году выросло на 6%, увеличится и в этом году. В нынешних условиях важно обеспечить отрасль необходимыми финансовыми ресурсами и сохранить действующие программы поддержки, считает директор... читать дальше

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Россия в марте этого года, несмотря на различные ограничения, может экспортировать до 1,5 млн тонн зерна, прогнозирует генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько. "Где-то не меньше 1,5 млн тонн зерна из России, несмотря ни на что, в марте уйдет, может больше. Имею в виду... "Где-то не меньше 1,5 млн тонн зерна из России, несмотря ни на что, в марте уйдет, может больше. Имею в виду... читать дальше

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Социальная сеть Instagram будет заблокирована в РФ по требованию генеральной прокуратуры из-за отказа удалять призывы к насилию в отношении россиян, в том числе военнослужащих, сообщили в Роскомнадзоре (РКН). "На основании требования генеральной прокуратуры РФ доступ к... "На основании требования генеральной прокуратуры РФ доступ к... читать дальше

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