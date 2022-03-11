Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1769,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3207,95 млрд руб.

11 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 марта составили по Российской Федерации 1769,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1618,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2418,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2266,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 марта составили 3207,95 млрд руб. против 2988,25601 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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