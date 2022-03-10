Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 118,4389 руб.

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2021 году составила 16,1 млн человек против 17,8 млн в 2020 году, сообщил в пятницу Росстат.

Уровень бедности в РФ в 2020 г. снизился до 12,1% с 12,3% в 2019 г.