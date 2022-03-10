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10 марта 2022 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 118,4389 руб.
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10 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7385 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 118,4389 руб. Минимальный курс доллара США составил 116 руб., максимальный - 126 руб. Было заключено 7036 сделок. Объем торгов составил 116351,88 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 117,9 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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