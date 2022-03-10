10 марта 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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10 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Январь 2022
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Март 2022
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 27 февраля по 05 марта
|16:30
|Изменение потребительских цен в США
|Февраль 2022
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 20 по 26 февраля
|22:00
|Бюджет США
|Февраль 2022
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10 марта 2022 года 09:25
Потребительские цены на смартфоны в России с 26 февраля по 4 марта выросли на 9,64%, сообщил Росстат. Неделей ранее рост цен составлял 3,82%.
Цены на телевизоры в РФ повысились на 14,97% (неделей ранее - на 4,08%).
Напольные электропылесосы за неделю подорожали...
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10 марта 2022 года 09:20
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно растут на торгах в четверг на фоне падения цен на нефть накануне, которое ослабило опасения по поводу ускорения инфляции.
В четверг цены на нефть вернулись к росту, постепенно восстанавливаясь... читать дальше
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10 марта 2022 года 09:17
В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо укрепляется в паре с евро после существенного падения накануне, дешевеет в паре с японской иеной.
По состоянию на 9:13 мск курс евро к доллару опустился до $1,1056 по сравнению с $1,1076 на закрытие предыдущей сессии. Накануне... читать дальше
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10 марта 2022 года 09:11
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности автодилера "Рольф" на уровне "ruA", изменило прогноз по рейтингу на негативный и сняло статус "под наблюдением", сообщается в пресс-релизе агентства.
Ранее у компании действовал рейтинг на уровне... читать дальше
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10 марта 2022 года 09:11
Российские инвесторы в возобновляемую энергетику считают необходимым пересмотр "ряда параметров" поддержки отрасли, в текущих обстоятельствах предлагают также продлить срок нештрафуемого опоздания со вводами.
"В текущей ситуации изоляции национальной экономики с... читать дальше
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10 марта 2022 года 09:05
Правительство РФ одобрило в среду законопроект, устанавливающий после 2022 года использование максимальной ключевой ставки за налоговый период для исчисления НДФЛ на процентный доход по вкладам в банках, а не на первое число периода, как это установлено сейчас, говорится в... читать дальше
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10 марта 2022 года 09:00
ООО "ТФМ" (Владивосток) установило ставку 10-го купона 10-летних облигаций серии БО-001-01 объемом 20 млн рублей на уровне 22% годовых, говорится в сообщении компании.
Выпуск был размещен в декабре 2019 года по открытой подписке, номинал одной бумаги - 1 тыс.... читать дальше
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10 марта 2022 года 08:57
Подкомиссия правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ приняла решение разрешить российским кредитным организациям кредитовать производства российских дочек компаний из недружественных стран.
Вопрос о кредитовании резидентов, находящихся под контролем... читать дальше
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10 марта 2022 года 08:50
Госдума готова в приоритетном порядке рассмотреть законопроект о предоставлении права правительству устанавливать предельные отпускные цены производителей на социально значимые товары и лекарства, а также предельные размеры оптовых и розничных надбавок, заявил председатель... читать дальше
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10 марта 2022 года 08:44
Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным подъемом после падения по итогам предыдущих четырех сессий.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду вырос на 653,61 пункта (2%) и составил 33286,25... читать дальше
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10 марта 2022 года 08:42
Цены на нефть растут утром в четверг, постепенно восстанавливаюсь после резкого падения накануне из-за сообщений о потенциальном увеличении предложения.
Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в четверг составляет $114,53 за... читать дальше
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10 марта 2022 года 08:39
Две трети стратегических нефтяных запасов, о высвобождении которых приняли решение страны-члены Международного энергетического агентства (МЭА), придется на нефть, остальное - на нефтепродукты, сообщается на сайте МЭА.
Так, из общего объема в 62,7 млн барр., нефть... читать дальше
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10 марта 2022 года 08:31
Табачный концерн Philip Morris International Inc. (PMI) приостанавливает запланированные инвестиции в РФ, включая запуск новых продуктов, инвестиции в инновации, коммерческую и производственную деятельность.
PMI также активизировала планы по сокращению производственных... читать дальше
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10 марта 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 4,32 млрд руб.
Эмитент
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Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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10 марта 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 60 млрд руб.
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Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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10 марта 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $18,92 млн.
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Размер выплат на облигацию
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