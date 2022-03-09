Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2382,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3905,85 млрд руб.

9 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 марта составили по Российской Федерации 2382,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2225,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1941,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1761,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 марта составили 3905,85 млрд руб. против 3718,78572 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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