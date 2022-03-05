05 марта 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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5 марта. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 07.03 по 13.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|07.03.2022
|10:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Январь 2022
|08.03.2022
|10:00
|Промышленное производство в Германии
|Январь 2022
|08.03.2022
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Январь 2022
|08.03.2022
|13:00
|Изменение ВВП еврозоны
|IV квартал 2021
|08.03.2022
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|Январь 2022
|08.03.2022
|18:00
|Запасы на оптовых складах США
|Январь 2022
|09.03.2022
|12:00
|Промышленное производство в Италии
|Январь 2022
|09.03.2022
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 26 февраля по 04 марта
|10.03.2022
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Январь 2022
|10.03.2022
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Март 2022
|10.03.2022
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 27 февраля по 05 марта
|10.03.2022
|16:30
|Изменение потребительских цен в США
|Февраль 2022
|10.03.2022
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 20 по 26 февраля
|10.03.2022
|22:00
|Бюджет США
|Февраль 2022
|11.03.2022
|10:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Январь 2022
|11.03.2022
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Февраль 2022
|11.03.2022
|10:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Январь 2022
|11.03.2022
|12:00
|Квартальные данные о безработице в Италии
|IV квартал 2021
|11.03.2022
|16:30
|Безработица в Канаде
|Февраль 2022
|11.03.2022
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Март 2022
Это автоматическое сообщение.
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05 марта 2022 года 18:29
"Победа" приостанавливает все зарубежные рейсы с 8 марта до конца зимнего расписания полетов.
Решение принято "в соответствии с рекомендацией Росавиации", отмечает перевозчик.
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05 марта 2022 года 18:20
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые лицами, замещающими государственные и другие должности, не будут размещаться в открытом доступе в Интернете, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.
Документ (N82720-8)... читать дальше
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05 марта 2022 года 18:09
Чистая прибыль ритейлера "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео"), одного из ведущих игроков на российском рынке бытовой техники и электроники, по итогам 2021 года снизилась на 20,9% по сравнению с показателем за 2020 год, до 8,651 млрд рублей (по МСФО 17).
Показатель EBITDA... читать дальше
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"Продолжается работа и по формированию дополнительного пакета мер, в том числе и по продлению льготных ипотечных программ - до... читать дальше
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"Что будем делать? Сейчас будем наращивать, конечно, внутренние перевозки. Там, где будем летать за границу, там будем летать. Будем... читать дальше
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05 марта 2022 года 17:15
В течение ближайшей недели с 07.03 по 13.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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05 марта 2022 года 17:08
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Как говорится в сообщении ЦБ, антикризисные программы льготного кредитования МСП разработаны во... читать дальше
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05 марта 2022 года 17:00
Во вторник, 8 марта, в России праздник - Международный женский день.
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Это автоматическое сообщение.
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"В настоящий момент из-за повышенного фона DDoS-атак на... читать дальше
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"Меры соответствующие готовятся, и в ближайшее время я расскажу о том, какие следующие шаги в выстраивании этой стройной системы (социальной поддержки) мы... читать дальше
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