Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 марта

5 марта. FINMARKET.RU -РФ с 6 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6617,8 (+5,1) руб./грамм; на серебро - 85,56 (-0,54) руб./грамм; на платину - 3714,92 (+20,41) руб./грамм; на палладий - 10086,77 (+591,94) руб./грамм.

.

Российские власти не стали закрывать для дочерних банков иностранных финансовых групп возможность привлекать в случае необходимости финансирование от кредитных организаций в РФ, исходя из соображений поддержания финстабильности в стране, следует из разъяснений ЦБ. В... В... читать дальше

.

Предприятия индустрии товаров для домашних животных, включая производителей кормов, импортеров, дистрибьютеров, специализированные розничные сети, предупредили о "критической ситуации" на рынке кормов и попросили о правительство поддержать отрасль, в том числе - ослабить... читать дальше

.

"Победа" приостанавливает все зарубежные рейсы с 8 марта до конца зимнего расписания полетов. Решение принято "в соответствии с рекомендацией Росавиации", отмечает перевозчик. Решение принято "в соответствии с рекомендацией Росавиации", отмечает перевозчик. "Начиная с 6 марта (00:00 мск) прекращается допуск на международные рейсы клиентов,... "Начиная с 6 марта (00:00 мск) прекращается допуск на международные рейсы клиентов,... читать дальше

.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые лицами, замещающими государственные и другие должности, не будут размещаться в открытом доступе в Интернете, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму. Документ (N82720-8)... Документ (N82720-8)... читать дальше

.

Чистая прибыль ритейлера "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео"), одного из ведущих игроков на российском рынке бытовой техники и электроники, по итогам 2021 года снизилась на 20,9% по сравнению с показателем за 2020 год, до 8,651 млрд рублей (по МСФО 17). Показатель EBITDA... Показатель EBITDA... читать дальше

.

Россия в январе-феврале 2022 года увеличила производство крепкого алкоголя, вина, за исключением шампанского, снизила, сообщает Национальный союз защиты прав потребителей. Так, водки было выработано 10,70 млн декалитров (дал), что на 17,9% больше, чем за два месяца... Так, водки было выработано 10,70 млн декалитров (дал), что на 17,9% больше, чем за два месяца... читать дальше

.

Минпромторг РФ заявил о сложностях с отгрузкой метанола на экспорт в портах ЕС. На этом фоне ведомство рекомендовало производителям приостановить поставки в Европу производных метанола - пентраэтрита и уротропина. "Принимая во внимание сложившуюся с работой иностранных... "Принимая во внимание сложившуюся с работой иностранных... читать дальше

.

Программы льготных ипотечных кредитов могут продолжить работать на действующих условиях до конца марта, сообщили в пресс-службе Минстроя РФ. "Продолжается работа и по формированию дополнительного пакета мер, в том числе и по продлению льготных ипотечных программ - до... "Продолжается работа и по формированию дополнительного пакета мер, в том числе и по продлению льготных ипотечных программ - до... читать дальше

.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила запрос в группу компаний "Детский мир" с требованием предоставить информацию, необходимую для анализа обоснованности изменения цен на детские товары. В числе запрашиваемых данных - сведения о динамике отпускных и... В числе запрашиваемых данных - сведения о динамике отпускных и... читать дальше

.

Россия в условиях санкций Запада будет развивать внутренние авиаперевозки и строить свои самолеты, сообщил президент Владимир Путин. "Что будем делать? Сейчас будем наращивать, конечно, внутренние перевозки. Там, где будем летать за границу, там будем летать. Будем... "Что будем делать? Сейчас будем наращивать, конечно, внутренние перевозки. Там, где будем летать за границу, там будем летать. Будем... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 07.03 по 13.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

.

Банк России объявил о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за счет льготных кредитов, лимит по двум программа составит 500 млрд рублей. Как говорится в сообщении ЦБ, антикризисные программы льготного кредитования МСП разработаны во... Как говорится в сообщении ЦБ, антикризисные программы льготного кредитования МСП разработаны во... читать дальше

.

Во вторник, 8 марта, в России праздник - Международный женский день. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Банк России отмечает замедление работы Системы быстрых платежей (СБП) из-за повышенного фона DDoS-атак на каналы телеком-провайдеров, на сохранность средств это не повлияет, говорится в сообщении регулятора. "В настоящий момент из-за повышенного фона DDoS-атак на... "В настоящий момент из-за повышенного фона DDoS-атак на... читать дальше

.

Правительство РФ разрешило госзаказчикам по гособоронзаказу заключать контракты с единственными поставщиками по ориентировочной (уточняемой) цене, следует из правительственного распоряжения, опубликованного на портале правовой информации. Согласно распоряжению, эта... Согласно распоряжению, эта... читать дальше

.

Президент России Владимир Путин пообещал вскоре объявить о новых мерах социальной поддержки семей с детьми. "Меры соответствующие готовятся, и в ближайшее время я расскажу о том, какие следующие шаги в выстраивании этой стройной системы (социальной поддержки) мы... "Меры соответствующие готовятся, и в ближайшее время я расскажу о том, какие следующие шаги в выстраивании этой стройной системы (социальной поддержки) мы... читать дальше

.