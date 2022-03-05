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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 6 марта в размере 115,6212 руб.
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05 марта 2022 года 14:31
ЦБ РФ установил курс евро с 6 марта в размере 115,6212 руб.
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5 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 марта, составляет 115,6212 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 91,00 коп. Это автоматическое сообщение.
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