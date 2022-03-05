Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3710,1 млрд руб.

5 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 марта по данным на начало операционного дня выросло до 3710,1 млрд руб.

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В январе-феврале 2022 года импорт в Россию товаров из стран дальнего зарубежья составил в стоимостном выражении $44 млрд 753,7 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос на 33,4%, свидетельствуют предварительные данные таможенной статистики. Как сообщила... Как сообщила... читать дальше

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Банк России рассматривает возможность увеличить максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с нынешних 600 тыс. до 1 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора. "Это позволит гражданам совершать мгновенные платежи и оплачивать... "Это позволит гражданам совершать мгновенные платежи и оплачивать... читать дальше

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ПАО "Газпром" стало владельцем 51% ООО СК "ВТБ Страхование". Соответствующая информация в ЕГРЮЛ отразилась 4 марта. У "СОГАЗа", который с 2018 года был единственным владельцем бывшей страховой "дочки" ВТБ, осталось 49%. У "СОГАЗа", который с 2018 года был единственным владельцем бывшей страховой "дочки" ВТБ, осталось 49%. "СОГАЗ" на прошлой неделе подпал под... "СОГАЗ" на прошлой неделе подпал под... читать дальше

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Исполнение оферт по выпускам бондов АФК "Система" серии 001Р-09, ПАО "МОЭК" серии 001Р-01 и ООО "Торговое предприятие "Кировский" серии 001P-01R состоится 9 марта, говорится в сообщении "Московской биржи" на ее сайте. Согласно эмиссионным документам, дата исполнения... Согласно эмиссионным документам, дата исполнения... читать дальше

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Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила ряд международных рейсов до 26 марта, сообщила пресс-служба перевозчика. Так, с 4 марта прекращены полеты в ОАЭ, Армению и Израиль, а с 5 марта - в Азербайджан. Отмечается, что решение принято "в связи со сложившейся геополитической... читать дальше

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Принято решение об отсрочке уплаты утильсбора автоконцернами РФ Правительство РФ согласовало инициированное Минпромторгом решение об отсрочке уплаты утилизационного сбора российскими автоконцернами на конец этого года для поддержки автопроизводителей, сообщила пресс-служба кабинета министров. "Срок уплаты утилизационного сбора за... "Срок уплаты утилизационного сбора за... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 марта по данным на начало операционного дня выросло до 3710,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Росавиация продлевает запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ до 14 марта, говорится в сообщении ведомства. "До 14 марта 2022 года 03:45 мск продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России", -... "До 14 марта 2022 года 03:45 мск продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России", -... читать дальше

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Китай в 2022 году увеличит оборонные расходы на 7,1% - до $229,5 млрд, говорится в проекте бюджета страны. Проект бюджета обнародован на открывшейся в Пекине в субботу пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти... Проект бюджета обнародован на открывшейся в Пекине в субботу пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти... читать дальше

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Российские авиакомпании из-за последствий западных санкций, включая ограничение полетов за рубеж и на юг РФ, могут лишиться в марте более 1 млн пассажиров, полагает аналитик "ВТБ Капитала" Елена Сахнова. "За февраль мы вряд ли увидим заметное снижение пассажиропотока -... "За февраль мы вряд ли увидим заметное снижение пассажиропотока -... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 98,56/130,06 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 156 коп., Cредний курс продажи...

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 443 млн 777 тыс. 392, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 989 тыс. 857... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги российских банков вслед за ухудшением рейтингов России. "Санкции, введенные США и Евросоюзом, оказывают существенное давление на российские банки, подрывая их способность обслуживать долговые обязательства в... "Санкции, введенные США и Евросоюзом, оказывают существенное давление на российские банки, подрывая их способность обслуживать долговые обязательства в... читать дальше

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Российские торговые сети попросили власти разрешить им при необходимости ограничивать объем продажи "в одни руки" социально значимых товаров. "Минпромторг и Минсельхоз инициативу организаций торговли поддержали", - говорится в сообщении министерства промышленности и... "Минпромторг и Минсельхоз инициативу организаций торговли поддержали", - говорится в сообщении министерства промышленности и... читать дальше

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Мировые цены на продовольствие в феврале достигли исторического рекорда, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Индекс продовольственных цен в феврале составил 140,7 пункта, что на 3,9% выше, чем в январе, и на 24,1% превышает... Индекс продовольственных цен в феврале составил 140,7 пункта, что на 3,9% выше, чем в январе, и на 24,1% превышает... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 марта составили по Российской Федерации 1941,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1761,4 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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