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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3710,1 млрд руб.
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05 марта 2022 года 10:20

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3710,1 млрд руб.

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5 марта. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 марта по данным на начало операционного дня выросло до 3710,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 3102,5 млрд руб.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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