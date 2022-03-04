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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 127,9369 руб.
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04 марта 2022 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 127,9369 руб.

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4 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 44933 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 127,9369 руб.

Минимальный курс евро составил 116,5 руб., максимальный - 131,15 руб. Была заключена 1061 сделка. Объем торгов составил 7295,73 млн руб., что на 70% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 129,21 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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