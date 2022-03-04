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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 марта в размере 105,8124 руб.
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04 марта 2022 года 13:43
ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 марта в размере 105,8124 руб.
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4 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 марта, составляет 105,8124 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 594,40 коп. Это автоматическое сообщение.
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04 марта 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 4 марта не изменилась и составила 42024,580 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 42024,580 млрд руб., Источник данных - ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" Это автоматическое сообщение.
.04 марта 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 49942 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 108,2762 руб. Минимальный курс доллара США составил 100,0025 руб., максимальный - 116,04 руб. Было... читать дальше
.04 марта 2022 года 18:53
Цены на нефть ускорили темпы роста к вечеру пятницы. Рынок следит за ситуацией в Украине и переговорами по возвращению иранского топлива на рынок. "Эскалация войны на Украине не только вызвала геополитические риски, но и усилила уже существовавшее инфляционное давление,... читать дальше
.04 марта 2022 года 18:42
Датский пивоваренный концерн Carlsberg Group принял решение о немедленной остановке новых инвестиций в России. Также Carlsberg останавливает экспортные отгрузки в адрес своей российской "дочки" - пивоваренной компании "Балтика". Carlsberg отметил, что будет... читать дальше
.04 марта 2022 года 18:35
Фондовые индексы США снижаются в начале торгов в пятницу, несмотря на позитивные статданные с рынка труда страны. Количество рабочих мест в экономике США в феврале увеличилось на 678 тыс., максимальными темпами за 7 месяцев. Показатель оказался намного лучше прогнозов... читать дальше
.04 марта 2022 года 18:22
Минпромторг РФ рекомендовал производителям удобрений приостановить отгрузку на экспорт из-за проблем с логистикой
Минпромторг рекомендовал российским производителям удобрений приостановить отгрузку на экспорт на фоне проблем с логистикой, говорится в заявлении министерства. "В настоящее время складывается ситуация, когда из-за саботажа осуществления поставок рядом иностранных... читать дальше
.04 марта 2022 года 18:14
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.04 марта 2022 года 18:06
Спотовая цена газа в Европе днем в пятницу обновила исторический рекорд, взяв планку в $2300 за тысячу кубометров. Цена ближайшего (апрельского) фьючерса на хабе TTF достигла $2391 за тысячу кубометров, тогда как в четверг торги завершились на уровне $1724,... читать дальше
.04 марта 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 67586 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 109,5705 руб. Минимальный курс доллара США составил 101,205 руб., максимальный - 118 руб. Было... читать дальше
.04 марта 2022 года 17:56
Корпорация Microsoft Corp. приостанавливает продажи новых продуктов и услуг в России, говорится в блоге корпорации со ссылкой на ее президента Брэда Смита. "Сообщаем, что мы приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России", - говорится в... читать дальше
.04 марта 2022 года 17:48
Власти Швейцарии в пятницу вводят запрет на поставки в Россию товаров двойного значения, для сферы обороны и безопасности, а также на экспорт в РФ товаров для нефтяной, авиационной и космической отрасли. "Запрещен экспорт в Россию товаров двойного назначения вне... читать дальше
.04 марта 2022 года 17:37
Военная операция России на Украине и последовавшие за этим экономические санкции в отношении Москвы повысили риски для мировой экономики, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's. Масштабы последствий будут зависеть от продолжительности и глубины кризиса,... читать дальше
.04 марта 2022 года 17:28
Чистая прибыль ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) по РСБУ в 2021 году выросла в 10,3 раза и составила 41,821 млрд рублей против 4,069 млрд рублей чистой прибыли по итогам 2020 года, говорится в отчетности компании. Выручка увеличилась в 1,7 раза - до 254,8 млрд рублей. В... читать дальше
.04 марта 2022 года 17:18
Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Межгосударственного банка до "ССС+" с "BB+", краткосрочный РДЭ - до "С" с "В". Fitch обычно не присваивает прогнозы наднациональным корпорациям с рейтингом "CCC+" или ниже, отмечается в... читать дальше
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Количество рабочих мест в экономике США в феврале увеличилось на 678 тыс., максимальными темпами за 7 месяцев, свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в январе показатель вырос на 481 тыс., а не на 467 тыс., как сообщалось... читать дальше
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