Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2210,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3750,57 млрд руб.

4 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 марта составили по Российской Федерации 2210,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2032,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4502,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4326,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 марта составили 3750,57 млрд руб. против 2981,94901 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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