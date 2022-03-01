01 марта 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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1 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Январь 2022
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Февраль 2022
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Февраль 2022
|16:30
|Изменение ВВП Канады
|IV квартал 2021
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Декабрь 2021
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Февраль 2022
|18:00
|Объем расходов на строительство в США
|Январь 2022
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01 марта 2022 года 09:29
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 436 млн 989 тыс. 913, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 956 тыс.... читать дальше
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01 марта 2022 года 09:21
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в феврале 2022 года составил 48,6 пункта, опустившись с январского значения 51,8 пункта, согласно исследованию IHS Markit.
"Последние данные свидетельствуют об умеренном ухудшении состояния российского производственного сектора и... читать дальше
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01 марта 2022 года 09:16
"Русал" временно приостановил производство на Николаевском глиноземном заводе (Николаевская область, Украина), сообщила компания.
Решение объясняется неизбежными логистическими и транспортными проблемами на Черном море и прилегающих территориях.
Несмотря на... читать дальше
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01 марта 2022 года 09:10
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются в ходе торгов во вторник, в центре внимания трейдеров находится конфликт между Россией и Украиной, при этом участники рынка сфокусировались на переговорах между сторонами.
РФ и Украина... читать дальше
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01 марта 2022 года 09:05
ЦБ РФ вслед за запретом на продажу ценных бумаг по поручениям нерезидентов ввел мораторий и на выплаты в их адрес.
В предписании депозитариям и регистраторам, которое, по словам источника "Интерфакса" на рынке, было разослано профучастникам в понедельник, ЦБ требует с... читать дальше
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01 марта 2022 года 08:58
Страны ОПЕК+ с 1 марта могут увеличить добычу нефти еще на 400 тыс. баррелей в сутки, как и запланировано решением от июля 2021 года.
Министры коалиции встречаются каждый месяц для того, чтобы адаптировать это решение к рыночной ситуации. Однако договоренности еще ни... читать дальше
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01 марта 2022 года 08:49
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинги страховых компаний "СОГАЗ", "Ингосстрах" (MOEX: INGS) и "Сбербанк Страхование".
Рейтинги этих компаний и ряда других российских страховщиков помещены на пересмотр с возможностью... читать дальше
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01 марта 2022 года 08:45
Цены на нефть продолжают расти из-за конфликта России и Украины, несмотря на сообщения о том, что США и ряд других стран намерены высвободить нефть из стратегических резервов.
Международное энергетическое агентство (МЭА) проведет экстренное заседание во вторник, сообщил... читать дальше
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01 марта 2022 года 08:38
Запрет на валютные операции, связанные с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа, не будет касаться текущего долга, распространится только на новые займы, сообщил Банк России.
"Запрет на предоставление валютных займов... читать дальше
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01 марта 2022 года 08:31
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило кредитные рейтинги Райффайзенбанка, Юникредит банка, Газпромбанка, Альфа-банка, а также холдинговой компании последнего - ABH Financial Ltd., вслед за снижением рейтингов Российской Федерации.
"Мы также... читать дальше
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01 марта 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $22,64 млн.
Эмитент
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Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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01 марта 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $1,52 млрд.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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01 марта 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 6,16 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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01 марта 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 53,65 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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01 марта 2022 года 08:26
Американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones отыграли большую часть снижения, наблюдавшегося в ходе торгов в понедельник, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite и вовсе вышел в плюс по итогам сессии.
В центре внимания рынков была ситуация на Украине... читать дальше
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01 марта 2022 года 08:19
Российский регулятор второй день подряд принимает решение не начинать торги на фондовом рынке.
"В связи со складывающейся ситуацией Банк России принял решение не возобновлять торги 1 марта 2022 года на "Московской бирже" в секции фондового рынка, секции срочного рынка,... читать дальше
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