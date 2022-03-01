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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 436 млн 989 тыс. 913, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 956 тыс.... С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 956 тыс.... читать дальше

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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в феврале 2022 года составил 48,6 пункта, опустившись с январского значения 51,8 пункта, согласно исследованию IHS Markit. "Последние данные свидетельствуют об умеренном ухудшении состояния российского производственного сектора и... "Последние данные свидетельствуют об умеренном ухудшении состояния российского производственного сектора и... читать дальше

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"Русал" временно приостановил производство на Николаевском глиноземном заводе (Николаевская область, Украина), сообщила компания. Решение объясняется неизбежными логистическими и транспортными проблемами на Черном море и прилегающих территориях. Решение объясняется неизбежными логистическими и транспортными проблемами на Черном море и прилегающих территориях. Несмотря на... Несмотря на... читать дальше

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Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются в ходе торгов во вторник, в центре внимания трейдеров находится конфликт между Россией и Украиной, при этом участники рынка сфокусировались на переговорах между сторонами. РФ и Украина... РФ и Украина... читать дальше

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ЦБ РФ вслед за запретом на продажу ценных бумаг по поручениям нерезидентов ввел мораторий и на выплаты в их адрес. В предписании депозитариям и регистраторам, которое, по словам источника "Интерфакса" на рынке, было разослано профучастникам в понедельник, ЦБ требует с... В предписании депозитариям и регистраторам, которое, по словам источника "Интерфакса" на рынке, было разослано профучастникам в понедельник, ЦБ требует с... читать дальше

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Страны ОПЕК+ с 1 марта могут увеличить добычу нефти еще на 400 тыс. баррелей в сутки, как и запланировано решением от июля 2021 года. Министры коалиции встречаются каждый месяц для того, чтобы адаптировать это решение к рыночной ситуации. Однако договоренности еще ни... Министры коалиции встречаются каждый месяц для того, чтобы адаптировать это решение к рыночной ситуации. Однако договоренности еще ни... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинги страховых компаний "СОГАЗ", "Ингосстрах" (MOEX: INGS) и "Сбербанк Страхование". Рейтинги этих компаний и ряда других российских страховщиков помещены на пересмотр с возможностью... Рейтинги этих компаний и ряда других российских страховщиков помещены на пересмотр с возможностью... читать дальше

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Цены на нефть продолжают расти из-за конфликта России и Украины, несмотря на сообщения о том, что США и ряд других стран намерены высвободить нефть из стратегических резервов. Международное энергетическое агентство (МЭА) проведет экстренное заседание во вторник, сообщил... Международное энергетическое агентство (МЭА) проведет экстренное заседание во вторник, сообщил... читать дальше

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Запрет на валютные операции, связанные с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа, не будет касаться текущего долга, распространится только на новые займы, сообщил Банк России. "Запрет на предоставление валютных займов... "Запрет на предоставление валютных займов... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило кредитные рейтинги Райффайзенбанка, Юникредит банка, Газпромбанка, Альфа-банка, а также холдинговой компании последнего - ABH Financial Ltd., вслед за снижением рейтингов Российской Федерации. "Мы также... "Мы также... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $22,64 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $1,52 млрд. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 6,16 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 53,65 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones отыграли большую часть снижения, наблюдавшегося в ходе торгов в понедельник, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite и вовсе вышел в плюс по итогам сессии. В центре внимания рынков была ситуация на Украине... В центре внимания рынков была ситуация на Украине... читать дальше

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Российский регулятор второй день подряд принимает решение не начинать торги на фондовом рынке. "В связи со складывающейся ситуацией Банк России принял решение не возобновлять торги 1 марта 2022 года на "Московской бирже" в секции фондового рынка, секции срочного рынка,... "В связи со складывающейся ситуацией Банк России принял решение не возобновлять торги 1 марта 2022 года на "Московской бирже" в секции фондового рынка, секции срочного рынка,... читать дальше

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