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28 февраля 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 98,3952 руб.
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28 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 151347 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 98,3952 руб. Минимальный курс доллара США составил 85 руб., максимальный - 109,185 руб. Было заключено 104457 сделок. Объем торгов составил 172892,09 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 94,6025 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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