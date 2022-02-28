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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 марта в размере 93,5589 руб.
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28 февраля 2022 года 14:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 марта в размере 93,5589 руб.
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28 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 марта, составляет 93,5589 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1001,04 коп. Это автоматическое сообщение.
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28 февраля 2022 года 16:32
ВТБ после поднятия ключевой ставки ЦБ значительно повысит ставки по сберегательным продуктам, включая валютные депозиты, говорится в сообщении банка. Банк России в понедельник поднял ставку с 9,5% до 20%, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные... читать дальше
.28 февраля 2022 года 16:24
Динамика обменного курса резко увеличивает девальвационные и инфляционные ожидания, денежно-кредитная политика (ДКП) будет направлена на поддержание ценовой и финансовой стабильности, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам внеочередного заседания совета... читать дальше
.28 февраля 2022 года 16:07
Доллар и евро более чем наполовину сократили взлет, но все равно продолжают находиться на новых для себя максимумах на "Московской бирже" в понедельник днем и после неоднократного обновления исторических максимумов в ходе утренних торгов; рубль отыграл значительную часть потерь... читать дальше
.28 февраля 2022 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 86,17/112,38 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,17/112,38 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 656 коп., Cредний курс продажи...
.28 февраля 2022 года 15:56
Россия в 2021 году собрала 121,317 млн тонн зерна, следует из обновленных данные Росстата. Ранее ведомство сообщало об урожае в 121,4 млн тонн. Данные по сбору пшеницы не изменились - 76 млн тонн. В том числе озимой пшеницы собрано 53 млн тонн (63,2 млн тонн в 2020... читать дальше
.28 февраля 2022 года 15:43
Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. приостановит работу всех своих 14 заводов в стране во вторник на фоне проблем с компьютерной системой у одного из поставщиков, говорится в сообщении компании. По словам представителя компании, пока не ясно, сколько... читать дальше
.28 февраля 2022 года 15:30
Во вторник, 1 марта, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 53,65 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.28 февраля 2022 года 15:30
Во вторник, 1 марта, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1,5 млрд. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.28 февраля 2022 года 15:30
Во вторник, 1 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $22,64 млн
Во вторник, 1 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $22,64 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.28 февраля 2022 года 15:30
Во вторник, 1 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 5,97 млрд руб.
Во вторник, 1 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 5,97 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.28 февраля 2022 года 15:26
"Газпром" подписал договор на проектирование газопровода через Монголию в Китай, мощность которого составит 50 млрд куб. м в год - столько же газа Россия сейчас ежегодно поставляет в Германию - своему на данный момент крупнейшему покупателю. Российский концерн сообщил,... читать дальше
.28 февраля 2022 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 161585 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 109,5297 руб. Минимальный курс евро составил 96,525 руб., максимальный - 122,66 руб. Было заключено 4886... читать дальше
.28 февраля 2022 года 15:04
ЦБ РФ с 1 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5725,1 (+588,79) руб./грамм; на серебро - 72,82 (+4,82) руб./грамм; на платину - 3197,49 (+363,61) руб./грамм; на палладий - 7492,89 (+858,11) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.28 февраля 2022 года 14:51
Чистая прибыль СК "Ингосстрах" по ОСБУ в 2021 году уменьшилась на 20,2% - до 9,7 млрд рублей по сравнению с 12,1 млрд рублей за 2020 год, следует из отчета страховщика. Сборы страховщика за этот период увеличились на 21,6% - до 131,8 млрд рублей. Выплаты выросли на 11,1% - до... читать дальше
.28 февраля 2022 года 14:38
Датская контейнерная линия Maersk уведомила клиентов об ужесточении таможенного контроля контейнеров, следующих в Санкт-Петербург через порты трансшипмента в Северной Европе. "В связи с ужесточением мер контроля со стороны таможенной службы ряда европейских стран в... читать дальше
.28 февраля 2022 года 14:30
Ритейлер "Лента" принял решение 23 марта досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-001Р-02 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Погашение состоится в дату окончания 6-го купонного периода. 10-летний выпуск на 10 млрд рублей компания... читать дальше
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