28 февраля 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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28 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Февраль 2022
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Январь 2022
|16:30
|Цены производителей в Канаде
|Январь 2022
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Февраль 2022
Это автоматическое сообщение.
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28 февраля 2022 года 16:32
ВТБ после поднятия ключевой ставки ЦБ значительно повысит ставки по сберегательным продуктам, включая валютные депозиты, говорится в сообщении банка.
Банк России в понедельник поднял ставку с 9,5% до 20%, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные... читать дальше
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28 февраля 2022 года 16:24
Динамика обменного курса резко увеличивает девальвационные и инфляционные ожидания, денежно-кредитная политика (ДКП) будет направлена на поддержание ценовой и финансовой стабильности, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам внеочередного заседания совета... читать дальше
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28 февраля 2022 года 16:07
Доллар и евро более чем наполовину сократили взлет, но все равно продолжают находиться на новых для себя максимумах на "Московской бирже" в понедельник днем и после неоднократного обновления исторических максимумов в ходе утренних торгов; рубль отыграл значительную часть потерь... читать дальше
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28 февраля 2022 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,17/112,38 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 656 коп., Cредний курс продажи...
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28 февраля 2022 года 15:56
Россия в 2021 году собрала 121,317 млн тонн зерна, следует из обновленных данные Росстата. Ранее ведомство сообщало об урожае в 121,4 млн тонн.
Данные по сбору пшеницы не изменились - 76 млн тонн. В том числе озимой пшеницы собрано 53 млн тонн (63,2 млн тонн в 2020... читать дальше
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28 февраля 2022 года 15:43
Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. приостановит работу всех своих 14 заводов в стране во вторник на фоне проблем с компьютерной системой у одного из поставщиков, говорится в сообщении компании.
По словам представителя компании, пока не ясно, сколько... читать дальше
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28 февраля 2022 года 15:30
Во вторник, 1 марта, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 53,65 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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28 февраля 2022 года 15:30
Во вторник, 1 марта, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1,5 млрд.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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28 февраля 2022 года 15:30
Во вторник, 1 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $22,64 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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28 февраля 2022 года 15:30
Во вторник, 1 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 5,97 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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28 февраля 2022 года 15:26
"Газпром" подписал договор на проектирование газопровода через Монголию в Китай, мощность которого составит 50 млрд куб. м в год - столько же газа Россия сейчас ежегодно поставляет в Германию - своему на данный момент крупнейшему покупателю.
Российский концерн сообщил,... читать дальше
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28 февраля 2022 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 161585 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 109,5297 руб.
Минимальный курс евро составил 96,525 руб., максимальный - 122,66 руб. Было заключено 4886... читать дальше
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28 февраля 2022 года 15:04
ЦБ РФ с 1 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5725,1 (+588,79) руб./грамм; на серебро - 72,82 (+4,82) руб./грамм; на платину - 3197,49 (+363,61) руб./грамм; на палладий - 7492,89 (+858,11) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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28 февраля 2022 года 14:51
Чистая прибыль СК "Ингосстрах" по ОСБУ в 2021 году уменьшилась на 20,2% - до 9,7 млрд рублей по сравнению с 12,1 млрд рублей за 2020 год, следует из отчета страховщика. Сборы страховщика за этот период увеличились на 21,6% - до 131,8 млрд рублей. Выплаты выросли на 11,1% - до... читать дальше
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28 февраля 2022 года 14:38
Датская контейнерная линия Maersk уведомила клиентов об ужесточении таможенного контроля контейнеров, следующих в Санкт-Петербург через порты трансшипмента в Северной Европе.
"В связи с ужесточением мер контроля со стороны таможенной службы ряда европейских стран в... читать дальше
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28 февраля 2022 года 14:30
Ритейлер "Лента" принял решение 23 марта досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-001Р-02 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Погашение состоится в дату окончания 6-го купонного периода.
10-летний выпуск на 10 млрд рублей компания... читать дальше
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