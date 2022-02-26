США рассматривают санкции в отношении Центрального банка России из-за ситуации вокруг Украины, сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. "Окончательное решение еще не принято, и как продвигаются дискуссии, неясно", - говорится в...

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Поезда ОАО "РЖД" ходят по расписанию; компания мониторит ситуацию в городах с отсутствующим авиасообщением и продолжает вывоз пассажиров, сообщил замглавы РЖД Дмитрий Пегов, обращение которого опубликовано в телеграмм-канале монополии. "Компания "Российские железные дороги" в... читать дальше

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Народный банк Китая в качестве новой инициативы в 2022 году предложил провести два аналитических исследования центральных банков БРИКС о цифровых валютах центральных банков и переходном финансировании. Об этом говорится в сообщении Минфина РФ по итогам встречи заместителей... читать дальше

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Строительство очистных сооружений в расположенном на берегу Каспийского моря городе Дербенте (Дагестан) планируется завершить уже в нынешнем году, для этого из резервного фонда правительства будет выделено 55,2 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ... читать дальше

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Россия закрыла воздушное пространство для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии, сообщила Росавиация. "В связи с недружественными решениями авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии с 26 февраля 2022 года с 15:00 часов мск для авиаперевозчиков указанных государств и/или... читать дальше

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Власти Сочи отмечают рост туристического потока в межсезонье. "С начала года Сочи уже посетили почти 1 млн туристов, на 2,6 % большем, чем за аналогичный период 2021 года", - сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский на совещании в субботу. Он отметил, что рост турпотока происходит... читать дальше

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Юникредит банк временно приостановил выдачу потребительских кредитов и кредитных карт, сообщил "Интерфаксу" один из клиентов банка и подтвердили в колл-центре кредитной организации. "К сожалению, временно приостановлена выдача потребительских кредитов и кредитных карт - с 25... читать дальше

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Понижение кредитного рейтинга РФ агентством S&P с "ВВВ-" до "BB+" с негативным прогнозом и решение Moody's поставить рейтинг на пересмотр с возможностью понижения связаны с геополитическими факторами, заявил российский Минфин. После решения S&P Россия лишилась... После решения S&P Россия лишилась... читать дальше

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Авиавласти Болгарии уведомили российских перевозчиков о запрете полетов в воздушном пространстве страны, сообщил в субботу "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. По его словам, авиакомпании получили соответствующий НОТАМ (извещение летному составу). О том, что... О том, что... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 122 тыс. 995 случаев, госпитализированы за сутки 14 тыс. 324 человека, скончались от COVID-19 - 793 человека, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "По состоянию на 26... "По состоянию на 26... читать дальше

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Европейский союз утвердил решение расширении ограничений в отношении РФ, касающихся сферы финансов. "Принятое решение расширяет существовавшие финансовые ограничения. В особенности это касается доступа ряда российских структур на рынки капиталов", - говорится в... "Принятое решение расширяет существовавшие финансовые ограничения. В особенности это касается доступа ряда российских структур на рынки капиталов", - говорится в...

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 432 млн 981 тыс. 424, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 937 тыс. 586... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте до "CCC" с "B". Краткосрочные РДЭ понижены до "C" с "B", потолок странового рейтинга - до " B-" с "B", говорится в пресс-релизе... читать дальше

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S7 Airlines отменит все свои рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта. Решение принято "в связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами", говорится в сообщении авиакомпании. Отменяются рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин,... Отменяются рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин,... читать дальше

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Чистая прибыль СК "Росгосстрах" по ОСБУ за 2021 год снизилась почти в 7,8 раза - до 870,6 млн рублей по сравнению с 6,8 млрд рублей по итогам 2020 года, следует из отчета страховщика. Сборы страховщика за этот период выросли на 15,1% - до 101,1 млрд. Выплаты увеличились... Сборы страховщика за этот период выросли на 15,1% - до 101,1 млрд. Выплаты увеличились... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Долгосрочный рейтинг на момент отзыва находился на уровне "Baa3", краткосрочный - Prime-3, говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтингов был... Долгосрочный рейтинг на момент отзыва находился на уровне "Baa3", краткосрочный - Prime-3, говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтингов был... читать дальше

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