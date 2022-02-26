.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 февраля в размере 83,5485 руб., евро - 93,5994 руб.
.
26 февраля 2022 года 09:05
ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 февраля в размере 83,5485 руб., евро - 93,5994 руб.
|0
25 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 февраля, составляет 83,5485 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 338,03 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 февраля, составляет 93,5994 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 416,94 коп.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
26 февраля 2022 года 09:44
Чистая прибыль СК "Росгосстрах" по ОСБУ за 2021 год снизилась почти в 7,8 раза - до 870,6 млн рублей по сравнению с 6,8 млрд рублей по итогам 2020 года, следует из отчета страховщика. Сборы страховщика за этот период выросли на 15,1% - до 101,1 млрд. Выплаты увеличились... читать дальше
.26 февраля 2022 года 09:21
Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Долгосрочный рейтинг на момент отзыва находился на уровне "Baa3", краткосрочный - Prime-3, говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтингов был...
.26 февраля 2022 года 09:05
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 февраля, составляет 83,5485 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 338,03 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 февраля, составляет 93,5994 руб. По...
.25 февраля 2022 года 19:55
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 25 февраля выросла на 18,63% и составила 42014,124 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 42014,124 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 6597,163 млрд руб., или на...
.25 февраля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10067 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,2977 руб. Минимальный курс юаня составил 12,5 руб., максимальный - 16,1999 руб. Было заключено 1892... читать дальше
.25 февраля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15405 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,2527 руб. Минимальный курс евро составил 91,815 руб., максимальный - 96,06 руб. Была заключена 10691... читать дальше
.25 февраля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17855 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,2939 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,69 руб., максимальный - 86 руб. Было заключено... читать дальше
.25 февраля 2022 года 19:04
Рынок акций завершил торги в плюсе на надеждах на дипломатический контакт властей России и Украины по вопросу ситуации в Донбассе, индексы после локальной просадки днем вернулись к подъему. В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский... читать дальше
.25 февраля 2022 года 18:53
Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе 2021 года держится второй месяц подряд на максимальном уровне - 3 млн тонн, сообщил Росстат. "Сжиженного природного газа (СПГ) в январе произведено 3 млн т, что на 5,2% больше, чем в январе 2021 года, и на... читать дальше
.25 февраля 2022 года 18:41
Производство кокса и нефтепродуктов в январе 2022 года выросло по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 9,2%, но снизилось на 0,3% по сравнению с декабрем 2021 года, , сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Выпуск бензина составил 3,6 млн т,... читать дальше
.25 февраля 2022 года 18:17
Банк России проведет 28 февраля 2022 года аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 3 трлн рублей со сроком размещения средств на один день, следует из сообщения ЦБ. Срок исполнения первой части сделок - в день проведения аукциона, второй части - 1 марта 2022... читать дальше
.25 февраля 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15942 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,3508 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,57 руб., максимальный - 87,875 руб. Было... читать дальше
.25 февраля 2022 года 17:43
Доходы населения США в январе не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев подскочили на 2,1%. Это максимальное повышение с марта прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали... читать дальше
.25 февраля 2022 года 17:29
Добыча газа "Газпрома"в феврале 2022 года снизилась на 2% по отношению к уровню аналогичного периода 2021 года на фоне теплой погоды и дороговизны газа в Европе. Как свидетельствуют данные отраслевой статистики, с которой ознакомился "Интерфакс", предварительно в... читать дальше
.25 февраля 2022 года 17:15
В течение ближайшей недели с 28.02 по 06.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Время Публикация Период ... читать дальше
.25 февраля 2022 года 16:59
ЦБ РФ до 30 июня приостановит действие ограничения на полную стоимость кредита при выдаче потребительских креди
Банк России до 30 июня 2022 года приостановит действие ограничения на полную стоимость кредита (ПСК) при выдаче потребительских кредитов и займов, говорится в сообщении ЦБ. При этом регулятор подчеркнул, что действующая матрица макропруденциальных надбавок по вновь... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.