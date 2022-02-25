Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,2977 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,5 руб., максимальный - 16,1999 руб. Было заключено 1892 сделки. Объем торгов составил 964,77 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,2999 руб. за юань.

25 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10067 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,2977 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 42014,124 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 6597,163 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10067 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,2977 руб. Минимальный курс юаня составил 12,5 руб., максимальный - 16,1999 руб. Было заключено 1892... Минимальный курс юаня составил 12,5 руб., максимальный - 16,1999 руб. Было заключено 1892... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15405 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,2527 руб. Минимальный курс евро составил 91,815 руб., максимальный - 96,06 руб. Была заключена 10691... Минимальный курс евро составил 91,815 руб., максимальный - 96,06 руб. Была заключена 10691... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17855 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,2939 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,69 руб., максимальный - 86 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 81,69 руб., максимальный - 86 руб. Было заключено... читать дальше

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Рынок акций завершил торги в плюсе на надеждах на дипломатический контакт властей России и Украины по вопросу ситуации в Донбассе, индексы после локальной просадки днем вернулись к подъему. В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский... В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский... читать дальше

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Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе 2021 года держится второй месяц подряд на максимальном уровне - 3 млн тонн, сообщил Росстат. "Сжиженного природного газа (СПГ) в январе произведено 3 млн т, что на 5,2% больше, чем в январе 2021 года, и на... "Сжиженного природного газа (СПГ) в январе произведено 3 млн т, что на 5,2% больше, чем в январе 2021 года, и на... читать дальше

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Производство кокса и нефтепродуктов в январе 2022 года выросло по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 9,2%, но снизилось на 0,3% по сравнению с декабрем 2021 года, , сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Выпуск бензина составил 3,6 млн т,... Выпуск бензина составил 3,6 млн т,... читать дальше

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Банк России проведет 28 февраля 2022 года аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 3 трлн рублей со сроком размещения средств на один день, следует из сообщения ЦБ. Срок исполнения первой части сделок - в день проведения аукциона, второй части - 1 марта 2022... Срок исполнения первой части сделок - в день проведения аукциона, второй части - 1 марта 2022... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15942 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,3508 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,57 руб., максимальный - 87,875 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 81,57 руб., максимальный - 87,875 руб. Было... читать дальше

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Доходы населения США в январе не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев подскочили на 2,1%. Это максимальное повышение с марта прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали... Аналитики в среднем прогнозировали... читать дальше

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Добыча газа "Газпрома"в феврале 2022 года снизилась на 2% по отношению к уровню аналогичного периода 2021 года на фоне теплой погоды и дороговизны газа в Европе. Как свидетельствуют данные отраслевой статистики, с которой ознакомился "Интерфакс", предварительно в... Как свидетельствуют данные отраслевой статистики, с которой ознакомился "Интерфакс", предварительно в... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 28.02 по 06.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Банк России до 30 июня 2022 года приостановит действие ограничения на полную стоимость кредита (ПСК) при выдаче потребительских кредитов и займов, говорится в сообщении ЦБ. При этом регулятор подчеркнул, что действующая матрица макропруденциальных надбавок по вновь... читать дальше

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Банк России одобрил новый пакет мер поддержки финансового сектора в условиях резко возросшей волатильности из-за военной операции на Украине. "В связи с повышенной волатильностью на финансовом рынке Банк России в дополнение к опубликованным ранее решениям реализует... "В связи с повышенной волатильностью на финансовом рынке Банк России в дополнение к опубликованным ранее решениям реализует... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 26 февраля по 5 марта ожидаются погашения по 3 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 26 февраля по 5 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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