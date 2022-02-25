25 февраля 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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25 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 28.02 по 06.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|28.02.2022
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Февраль 2022
|28.02.2022
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Январь 2022
|28.02.2022
|16:30
|Цены производителей в Канаде
|Январь 2022
|28.02.2022
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Февраль 2022
|01.03.2022
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Январь 2022
|01.03.2022
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Февраль 2022
|01.03.2022
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Февраль 2022
|01.03.2022
|16:30
|Изменение ВВП Канады
|IV квартал 2021
|01.03.2022
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Декабрь 2021
|01.03.2022
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Февраль 2022
|01.03.2022
|18:00
|Объем расходов на строительство в США
|Январь 2022
|02.03.2022
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|Февраль 2022
|02.03.2022
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Февраль 2022
|02.03.2022
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|Февраль 2022
|02.03.2022
|18:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Март 2022
|02.03.2022
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 12 по 18 февраля
|03.03.2022
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|Январь 2022
|03.03.2022
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Январь 2022
|03.03.2022
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Январь 2022
|03.03.2022
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 13 по 19 февраля
|03.03.2022
|16:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|IV квартал 2021
|03.03.2022
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 06 по 12 февраля
|03.03.2022
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Февраль 2022
|03.03.2022
|18:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Январь 2022
|03.03.2022
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|Январь 2022
|04.03.2022
|10:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Январь 2022
|04.03.2022
|10:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Январь 2022
|04.03.2022
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|Январь 2022
|04.03.2022
|12:00
|Изменение ВВП Италии
|IV квартал 2021
|04.03.2022
|13:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Январь 2022
|04.03.2022
|16:30
|Данные с рынка труда США
|Февраль 2022
|04.03.2022
|16:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Январь 2022
|04.03.2022
|18:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Февраль 2022
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