Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 14,2412 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,9 руб., максимальный - 15,3373 руб. Было заключено 2008 сделок. Объем торгов составил 662,97 млн руб., что на 60% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 15,3373 руб. за юань.

24 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14942 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 14,2412 руб.

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"Московская биржа" отменила утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках в пятницу, 25 февраля. Согласно сообщению торговой площадки, торги на фондовом рынке начнутся в 9:50 мск, на срочном рынке - в 10:00 мск. Согласно сообщению торговой площадки, торги на фондовом рынке начнутся в 9:50 мск, на срочном рынке - в 10:00 мск.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 35416,961 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 14689,223 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 38788 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 94,6191 руб. Минимальный курс евро составил 91,7 руб., максимальный - 99,99 руб. Было заключено 28219 сделок.... Минимальный курс евро составил 91,7 руб., максимальный - 99,99 руб. Было заключено 28219 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 48405 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,8813 руб. Минимальный курс доллара США составил 82,5 руб., максимальный - 89,6 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 82,5 руб., максимальный - 89,6 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14942 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 14,2412 руб. Минимальный курс юаня составил 12,9 руб., максимальный - 15,3373 руб. Было заключено 2008 сделок.... Минимальный курс юаня составил 12,9 руб., максимальный - 15,3373 руб. Было заключено 2008 сделок.... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4514 тыс. баррелей - до 416,022 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 582 тыс. баррелей и составили 246,479 млн... Товарные запасы бензина сократились на 582 тыс. баррелей и составили 246,479 млн... читать дальше

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Банк России принял ряд решений для реализации комплекса мер по поддержанию финансовой стабильности и обеспечению непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. В, частности, как сообщается, принято решение: В, частности, как сообщается, принято решение: —... —... читать дальше

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Рынок акций РФ в четверг обновил многолетние минимумы под давлением панических распродаж из-за военной операции в Донбассе, а также объявленного блока западных санкций против РФ. Индексы МосБиржи и РТС достигли многолетних минимумов, локальные попытки отскока не встретили... читать дальше

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Чистая прибыль АО "АвтоВАЗ" по итогам 2021 года составила 1,497 млрд руб. против прибыли 741,656 млн руб. годом ранее, следует из отчетности компании. Таким образом, прибыль автопроизводителя стала самой крупной с 2011 г., когда была на уровне 3,1 млрд... Таким образом, прибыль автопроизводителя стала самой крупной с 2011 г., когда была на уровне 3,1 млрд... читать дальше

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Котировки российских еврооблигаций рухнули в четверг, отыгрывая геополитические и санкционные риски после начала боевых действий в Донбассе; среднесрочные и "длинные" выпуски евробондов РФ подешевели до 50-70% от номинала, их доходности выросли до 8-16,5% годовых. При этом самые... читать дальше

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Страны ЕС разделились во мнениях относительно вопроса о возможности отключения России от системы SWIFT, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Страны ЕС разделены во мнениях о том, предпринимать ли этот шаг или нет", - говорится в сообщении. "Страны ЕС разделены во мнениях о том, предпринимать ли этот шаг или нет", - говорится в сообщении. По словам... По словам... читать дальше

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Продажи новых домов в США в январе упали на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 801 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в декабре было реализовано 839 тыс. домов, тогда как ранее был... Согласно пересмотренным данным, в декабре было реализовано 839 тыс. домов, тогда как ранее был... читать дальше

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Банк России продолжит отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и будет с учетом этого уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности, сообщается в пресс-релизе регулятора. Как отмечает ЦБ РФ, текущий уровень... Как отмечает ЦБ РФ, текущий уровень... читать дальше

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Американские фондовые индексы падают в четверг, резко дешевеют акции банков и авиакомпаний. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:15 мск в четверг упал на 781,8 пункта (2,36%) и составил 32349,96 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:15 мск в четверг упал на 781,8 пункта (2,36%) и составил 32349,96 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на... Standard & Poor's 500 уменьшился на... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's озвучило свой прогноз в части роста экономики G20 в 2022 году. Как следует из сообщения агентства, рост ВВП государств G20 в текущем году замедлится до 4,3% по сравнению с 5,9% в 2021 году. Тем не менее, такие темпы остаются... Тем не менее, такие темпы остаются... читать дальше

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Банк России объявил о расширении ломбардного списка и снижении рейтинговых требований. "Банк России с учетом изменения ситуации на финансовом рынке в целях поддержания бесперебойного функционирования банковского сектора и сохранения возможности кредитных организаций по... "Банк России с учетом изменения ситуации на финансовом рынке в целях поддержания бесперебойного функционирования банковского сектора и сохранения возможности кредитных организаций по... читать дальше

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