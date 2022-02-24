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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 11 февраля по 18 февраля на 4514 тыс. баррелей, бензина - упали на 582 тыс. баррелей
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24 февраля 2022 года 19:01
Запасы нефти в США выросли за период с 11 февраля по 18 февраля на 4514 тыс. баррелей, бензина - упали на 582 тыс. баррелей
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24 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4514 тыс. баррелей - до 416,022 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 582 тыс. баррелей и составили 246,479 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 584 тыс. баррелей, достигнув 119,678 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали стабильности запасов нефти, снижения запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1700 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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24 февраля 2022 года 20:09
"Московская биржа" отменила утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках в пятницу, 25 февраля. Согласно сообщению торговой площадки, торги на фондовом рынке начнутся в 9:50 мск, на срочном рынке - в 10:00 мск.
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Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 февраля снизилась на 29,32% и составила 35416,961 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 35416,961 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 14689,223 млрд руб., или на...
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.24 февраля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 48405 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,8813 руб. Минимальный курс доллара США составил 82,5 руб., максимальный - 89,6 руб. Было заключено... читать дальше
.24 февраля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14942 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 14,2412 руб. Минимальный курс юаня составил 12,9 руб., максимальный - 15,3373 руб. Было заключено 2008 сделок.... читать дальше
.24 февраля 2022 года 19:01
Запасы нефти в США выросли за период с 11 февраля по 18 февраля на 4514 тыс. баррелей, бензина - упали на 582 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4514 тыс. баррелей - до 416,022 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 582 тыс. баррелей и составили 246,479 млн... читать дальше
.24 февраля 2022 года 19:01
Банк России принял ряд решений для реализации комплекса мер по поддержанию финансовой стабильности и обеспечению непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. В, частности, как сообщается, принято решение: —... читать дальше
.24 февраля 2022 года 18:55
Рынок акций РФ в четверг обновил многолетние минимумы под давлением панических распродаж из-за военной операции в Донбассе, а также объявленного блока западных санкций против РФ. Индексы МосБиржи и РТС достигли многолетних минимумов, локальные попытки отскока не встретили... читать дальше
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.24 февраля 2022 года 18:46
Котировки российских еврооблигаций рухнули в четверг, отыгрывая геополитические и санкционные риски после начала боевых действий в Донбассе; среднесрочные и "длинные" выпуски евробондов РФ подешевели до 50-70% от номинала, их доходности выросли до 8-16,5% годовых. При этом самые... читать дальше
.24 февраля 2022 года 18:39
Страны ЕС разделились во мнениях относительно вопроса о возможности отключения России от системы SWIFT, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Страны ЕС разделены во мнениях о том, предпринимать ли этот шаг или нет", - говорится в сообщении. По словам... читать дальше
.24 февраля 2022 года 18:32
Продажи новых домов в США в январе упали на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 801 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в декабре было реализовано 839 тыс. домов, тогда как ранее был... читать дальше
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.24 февраля 2022 года 18:22
Американские фондовые индексы падают в четверг, резко дешевеют акции банков и авиакомпаний. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:15 мск в четверг упал на 781,8 пункта (2,36%) и составил 32349,96 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на... читать дальше
.24 февраля 2022 года 18:15
Международное рейтинговое агентство Moody's озвучило свой прогноз в части роста экономики G20 в 2022 году. Как следует из сообщения агентства, рост ВВП государств G20 в текущем году замедлится до 4,3% по сравнению с 5,9% в 2021 году. Тем не менее, такие темпы остаются... читать дальше
.24 февраля 2022 года 18:06
Банк России объявил о расширении ломбардного списка и снижении рейтинговых требований. "Банк России с учетом изменения ситуации на финансовом рынке в целях поддержания бесперебойного функционирования банковского сектора и сохранения возможности кредитных организаций по... читать дальше
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