ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 февраля в размере 80,4194 руб., евро - 90,882 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 90,882 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,54 руб.

23 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 80,4194 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,65 руб.

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Санкции, введенные Соединенными Штатами и рядом их союзников против России в ответ на признание ДНР и ЛНР, негативно отразятся на финансовых рынках всего мира и США в частности, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Несомненно, что вводимые против нас санкции... "Несомненно, что вводимые против нас санкции... читать дальше

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США вводят запрет на покупку на вторичном рынке государственных облигаций, выпущенных Минфином РФ, Банком России или Фондом национального благосостояния после 1 марта 2022 года. Это одна из мер санкционного пакета, принятого в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР. В... В... читать дальше

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Доллар США и евро умеренно снизились в первую минуту торгов на "Московской бирже" в среду; рубль укрепился к бивалютной корзине, отыгрывая в целом не самый "жесткий" вариант объявленных накануне США новых антироссийский санкций. Первые сделки по доллару США прошли в... Первые сделки по доллару США прошли в... читать дальше

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Фондовые рынки стран Западной Европы, которые начали день существенным снижением из-за обострения геополитической ситуации в Восточной Европе, завершили торги незначительными и разнонаправленными изменениями. Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указы... Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указы... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 80,4194 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,65 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 90,882 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 90,882 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 49962,806 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 3781,297 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 16604 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,2281 руб. Минимальный курс евро составил 89,2475 руб., максимальный - 91,4475 руб. Было заключено 13278... Минимальный курс евро составил 89,2475 руб., максимальный - 91,4475 руб. Было заключено 13278... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2837 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,5811 руб. Минимальный курс юаня составил 12,4292 руб., максимальный - 12,7683 руб. Было заключено 1239... Минимальный курс юаня составил 12,4292 руб., максимальный - 12,7683 руб. Было заключено 1239... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14744 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,6813 руб. Минимальный курс доллара США составил 78,64 руб., максимальный - 80,97 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 78,64 руб., максимальный - 80,97 руб. Было заключено... читать дальше

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Российский фондовый рынок, рухнувший на 10-13% в понедельник, продолжил падать и в ходе торгов во вторник, но завершил торги ростом основных индикаторов на 1,6%. Европейские рынки акций демонстрировали минорный настрой с начала торгов, но днем скорректировались на... Европейские рынки акций демонстрировали минорный настрой с начала торгов, но днем скорректировались на... читать дальше

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В феврале индекс потребительского доверия в США снизился до 110,5 пункта по сравнению с пересмотренными 111,1 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Аналитики в среднем ожидали снижения до 110... Аналитики в среднем ожидали снижения до 110... читать дальше

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Качество пшеницы урожая 2021 года стало в РФ рекордным за последние годы, заявила заместитель гендиректора Центра оценки качества зерна и продуктов его переработки (ведомство Россельхознадзора) Инна Зайченко на конференции "Зернохранилища России 2022". "В 2021 году в... "В 2021 году в... читать дальше

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Британский банк HSBC Holdings Plc увеличил почти на треть бонусный пул в 2021 году - до $3,5 млрд, в том числе, чтобы удержать сотрудников. "2021 год характеризовался резким экономическим подъемом и чрезвычайной конкуренцией на рынке труда, - говорится в годовом отчете... "2021 год характеризовался резким экономическим подъемом и чрезвычайной конкуренцией на рынке труда, - говорится в годовом отчете... читать дальше

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22 февраля. FINMARKET.RU -Американские фондовые индексы начали торгов во вторник падением на 0,7-0,9% на фоне усиления геополитической напряженности, однако затем Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite перешли к росту. Значение Dow Jones Industrial Average к 17:55... Значение Dow Jones Industrial Average к 17:55... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 39479 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,7908 руб. Минимальный курс доллара США составил 78,6075 руб., максимальный - 80,9275 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 78,6075 руб., максимальный - 80,9275 руб. Было... читать дальше

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По итогам 2021 года чистая прибыль ПАО "Русснефть" по РСБУ составила 19,44 млрд рублей против убытка в 14,56 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка за год выросла в 1,7 раза - до 229,26 млрд рублей, себестоимость продаж - в 1,5 раза - до 164,86... Выручка за год выросла в 1,7 раза - до 229,26 млрд рублей, себестоимость продаж - в 1,5 раза - до 164,86... читать дальше

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