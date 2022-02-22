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22 февраля 2022 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 79,6813 руб.

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22 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14744 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,6813 руб.

Минимальный курс доллара США составил 78,64 руб., максимальный - 80,97 руб. Было заключено 144920 сделок. Объем торгов составил 592795,04 млн руб., что на 90% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,3025 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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