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22 февраля 2022 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,7908 руб.
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22 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 39479 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,7908 руб. Минимальный курс доллара США составил 78,6075 руб., максимальный - 80,9275 руб. Было заключено 29420 сделок. Объем торгов составил 157548,21 млн руб., что на 115% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,2775 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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