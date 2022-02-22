Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -800,7 млрд руб.

22 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до -800,7 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 49962,806 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 3781,297 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 16604 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,2281 руб. Минимальный курс евро составил 89,2475 руб., максимальный - 91,4475 руб. Было заключено 13278... Минимальный курс евро составил 89,2475 руб., максимальный - 91,4475 руб. Было заключено 13278... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2837 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,5811 руб. Минимальный курс юаня составил 12,4292 руб., максимальный - 12,7683 руб. Было заключено 1239... Минимальный курс юаня составил 12,4292 руб., максимальный - 12,7683 руб. Было заключено 1239... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14744 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,6813 руб. Минимальный курс доллара США составил 78,64 руб., максимальный - 80,97 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 78,64 руб., максимальный - 80,97 руб. Было заключено... читать дальше

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Российский фондовый рынок, рухнувший на 10-13% в понедельник, продолжил падать и в ходе торгов во вторник, но завершил торги ростом основных индикаторов на 1,6%. Европейские рынки акций демонстрировали минорный настрой с начала торгов, но днем скорректировались на... Европейские рынки акций демонстрировали минорный настрой с начала торгов, но днем скорректировались на... читать дальше

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В феврале индекс потребительского доверия в США снизился до 110,5 пункта по сравнению с пересмотренными 111,1 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Аналитики в среднем ожидали снижения до 110... Аналитики в среднем ожидали снижения до 110... читать дальше

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Качество пшеницы урожая 2021 года стало в РФ рекордным за последние годы, заявила заместитель гендиректора Центра оценки качества зерна и продуктов его переработки (ведомство Россельхознадзора) Инна Зайченко на конференции "Зернохранилища России 2022". "В 2021 году в... "В 2021 году в... читать дальше

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Британский банк HSBC Holdings Plc увеличил почти на треть бонусный пул в 2021 году - до $3,5 млрд, в том числе, чтобы удержать сотрудников. "2021 год характеризовался резким экономическим подъемом и чрезвычайной конкуренцией на рынке труда, - говорится в годовом отчете... "2021 год характеризовался резким экономическим подъемом и чрезвычайной конкуренцией на рынке труда, - говорится в годовом отчете... читать дальше

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22 февраля. FINMARKET.RU -Американские фондовые индексы начали торгов во вторник падением на 0,7-0,9% на фоне усиления геополитической напряженности, однако затем Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite перешли к росту. Значение Dow Jones Industrial Average к 17:55... Значение Dow Jones Industrial Average к 17:55... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 39479 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,7908 руб. Минимальный курс доллара США составил 78,6075 руб., максимальный - 80,9275 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 78,6075 руб., максимальный - 80,9275 руб. Было... читать дальше

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По итогам 2021 года чистая прибыль ПАО "Русснефть" по РСБУ составила 19,44 млрд рублей против убытка в 14,56 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка за год выросла в 1,7 раза - до 229,26 млрд рублей, себестоимость продаж - в 1,5 раза - до 164,86... Выручка за год выросла в 1,7 раза - до 229,26 млрд рублей, себестоимость продаж - в 1,5 раза - до 164,86... читать дальше

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Доля женщин в советах директоров крупнейших британских компаний из индекса FTSE 100 в 2021 году достигла 39,1%, приводит данные отчета FTSE Women Leaders Review правительство Великобритании. Годом ранее этот показатель составлял 36,2%. За 10 лет доля женщин выросла... Годом ранее этот показатель составлял 36,2%. За 10 лет доля женщин выросла... читать дальше

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Цены на авиабилеты из-за ослабления рубля не вырастут, как минимум, до 2 марта, между тем волатильность валют продолжается на протяжении нескольких месяцев в пределах 10%, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий... читать дальше

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De Beers повысила цены на небольшие алмазы в ходе февральского сайта, уже второй раз в этом году, сообщает отраслевое агентство Rapaport со ссылкой на сайтхолдеров и инсайдеров. Алмазы менее 0,75 карата выросли примерно на 5%, в то время как более крупное сырье в... Алмазы менее 0,75 карата выросли примерно на 5%, в то время как более крупное сырье в... читать дальше

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К 2030 году экспорт мучных кондитерских изделий из РФ может достичь 550 тыс. тонн более чем на $900 млн, прогнозирует центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе, подготовивший обзор мирового и российского рынков этой продукции. Ключевыми направлениями поставок эксперты... Ключевыми направлениями поставок эксперты... читать дальше

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2 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-201 на 13 млрд 69 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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