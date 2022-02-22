22 февраля 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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22 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Январь 2022
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Февраль 2022
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Декабрь 2021
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Февраль 2022
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22 февраля 2022 года 09:13
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 425 млн 943 тыс. 527, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 890 тыс.... читать дальше
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22 февраля 2022 года 09:04
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снижаются на торгах во вторник на фоне усилившихся тревог по поводу риска полномасштабного военного вторжения России на Украину.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании... читать дальше
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22 февраля 2022 года 08:58
Чистая прибыль британского HSBC Holdings Plc, крупнейшего банка Европы, по итогам четвертого квартала 2021 года выросла в 3,2 раза и составила $1,79 млрд по сравнению с $562 млн за аналогичный квартал предыдущего года.
Доналоговая прибыль без учета разовых факторов... читать дальше
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22 февраля 2022 года 08:35
Цены на нефть активно растут в ходе утренних торгов во вторник, обновляя семилетние максимумы на фоне рисков полномасштабного военного вторжения России на Украину, пишет MarketWatch.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости... читать дальше
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22 февраля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на...
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22 февраля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3,01 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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22 февраля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $739,84 тыс..
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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22 февраля 2022 года 08:20
Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник утром, рубль продолжает слабеть к бивалютной корзине на фоне обострения геополитической ситуации, сдерживают его падение нефтяные котировки.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 79,8 - 80,1 руб. По... читать дальше
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22 февраля 2022 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 17960 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 80,0029... читать дальше
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22 февраля 2022 года 08:14
ВТБ в четвертом квартале сократил чистую прибыль по МСФО в сравнении с предыдущим кварталом на 20%, но перевыполнил цель по прибыли на весь год, при прогнозе "свыше 300 млрд", свидетельствует отчетность госбанка.
ВТБ в 2021 году заработал 327,4 млрд рублей по МСФО, что... читать дальше
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22 февраля 2022 года 08:07
Фондовые рынки стран Западной Европы завершили в минусе торги в понедельник из-за нового витка эскалации геополитической напряженности в Восточной Европе.
В начале торгов европейские рынки акций поднимались на новости, что президент Франции Эмманюэль Макрон предложил... читать дальше
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22 февраля 2022 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 76,7671 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,01 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 87,3379 руб. По сравнению с...
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22 февраля 2022 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
12:00
Изменение потребительских цен в... читать дальше
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21 февраля 2022 года 20:05
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 53744,103 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 4813,437 млрд руб., или на...
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21 февраля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2114 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,2371 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,055 руб., максимальный - 12,595 руб. Было заключено 1056... читать дальше
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21 февраля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 18045 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,301 руб.
Минимальный курс евро составил 86,6075 руб., максимальный - 90,29 руб. Было заключено 16660... читать дальше
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