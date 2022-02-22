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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 425 млн 943 тыс. 527, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 890 тыс.... С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 890 тыс.... читать дальше

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Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снижаются на торгах во вторник на фоне усилившихся тревог по поводу риска полномасштабного военного вторжения России на Украину. Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании... Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании... читать дальше

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Чистая прибыль британского HSBC Holdings Plc, крупнейшего банка Европы, по итогам четвертого квартала 2021 года выросла в 3,2 раза и составила $1,79 млрд по сравнению с $562 млн за аналогичный квартал предыдущего года. Доналоговая прибыль без учета разовых факторов... Доналоговая прибыль без учета разовых факторов... читать дальше

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Цены на нефть активно растут в ходе утренних торгов во вторник, обновляя семилетние максимумы на фоне рисков полномасштабного военного вторжения России на Украину, пишет MarketWatch. Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости... Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3,01 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $739,84 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник утром, рубль продолжает слабеть к бивалютной корзине на фоне обострения геополитической ситуации, сдерживают его падение нефтяные котировки. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 79,8 - 80,1 руб. По... Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 79,8 - 80,1 руб. По... читать дальше

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На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 17960 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 80,0029... читать дальше

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ВТБ в четвертом квартале сократил чистую прибыль по МСФО в сравнении с предыдущим кварталом на 20%, но перевыполнил цель по прибыли на весь год, при прогнозе "свыше 300 млрд", свидетельствует отчетность госбанка. ВТБ в 2021 году заработал 327,4 млрд рублей по МСФО, что... ВТБ в 2021 году заработал 327,4 млрд рублей по МСФО, что... читать дальше

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Фондовые рынки стран Западной Европы завершили в минусе торги в понедельник из-за нового витка эскалации геополитической напряженности в Восточной Европе. В начале торгов европейские рынки акций поднимались на новости, что президент Франции Эмманюэль Макрон предложил... В начале торгов европейские рынки акций поднимались на новости, что президент Франции Эмманюэль Макрон предложил... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 76,7671 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,01 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 87,3379 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 87,3379 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 12:00 12:00 Изменение потребительских цен в... Изменение потребительских цен в... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 53744,103 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 4813,437 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2114 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,2371 руб. Минимальный курс юаня составил 12,055 руб., максимальный - 12,595 руб. Было заключено 1056... Минимальный курс юаня составил 12,055 руб., максимальный - 12,595 руб. Было заключено 1056... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 18045 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,301 руб. Минимальный курс евро составил 86,6075 руб., максимальный - 90,29 руб. Было заключено 16660... Минимальный курс евро составил 86,6075 руб., максимальный - 90,29 руб. Было заключено 16660... читать дальше

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