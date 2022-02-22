.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 76,7671 руб., евро - 87,3379 руб.
.
22 февраля 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 76,7671 руб., евро - 87,3379 руб.
|0
22 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 76,7671 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,01 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 87,3379 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,19 руб.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
22 февраля 2022 года 09:13
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 425 млн 943 тыс. 527, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 890 тыс.... читать дальше
.22 февраля 2022 года 09:04
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снижаются на торгах во вторник на фоне усилившихся тревог по поводу риска полномасштабного военного вторжения России на Украину. Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании... читать дальше
.22 февраля 2022 года 08:58
Чистая прибыль британского HSBC Holdings Plc, крупнейшего банка Европы, по итогам четвертого квартала 2021 года выросла в 3,2 раза и составила $1,79 млрд по сравнению с $562 млн за аналогичный квартал предыдущего года. Доналоговая прибыль без учета разовых факторов... читать дальше
.22 февраля 2022 года 08:35
Цены на нефть активно растут в ходе утренних торгов во вторник, обновляя семилетние максимумы на фоне рисков полномасштабного военного вторжения России на Украину, пишет MarketWatch. Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости... читать дальше
.22 февраля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на...
.22 февраля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3,01 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.22 февраля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $739,84 тыс.. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.22 февраля 2022 года 08:20
Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник утром, рубль продолжает слабеть к бивалютной корзине на фоне обострения геополитической ситуации, сдерживают его падение нефтяные котировки. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 79,8 - 80,1 руб. По... читать дальше
.22 февраля 2022 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 17960 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 80,0029... читать дальше
.22 февраля 2022 года 08:14
ВТБ в четвертом квартале сократил чистую прибыль по МСФО в сравнении с предыдущим кварталом на 20%, но перевыполнил цель по прибыли на весь год, при прогнозе "свыше 300 млрд", свидетельствует отчетность госбанка. ВТБ в 2021 году заработал 327,4 млрд рублей по МСФО, что... читать дальше
.22 февраля 2022 года 08:07
Фондовые рынки стран Западной Европы завершили в минусе торги в понедельник из-за нового витка эскалации геополитической напряженности в Восточной Европе. В начале торгов европейские рынки акций поднимались на новости, что президент Франции Эмманюэль Макрон предложил... читать дальше
.22 февраля 2022 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 76,7671 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,01 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 87,3379 руб. По сравнению с...
.22 февраля 2022 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 12:00 Изменение потребительских цен в... читать дальше
.21 февраля 2022 года 20:05
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 21 февраля снизилась на 8,22% и составила 53744,103 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 53744,103 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 4813,437 млрд руб., или на...
.21 февраля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2114 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,2371 руб. Минимальный курс юаня составил 12,055 руб., максимальный - 12,595 руб. Было заключено 1056... читать дальше
.21 февраля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 18045 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,301 руб. Минимальный курс евро составил 86,6075 руб., максимальный - 90,29 руб. Было заключено 16660... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.