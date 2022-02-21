Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 87,5806 руб.

Минимальный курс евро составил 86,595 руб., максимальный - 88,98 руб. Было заключено 5140 сделок. Объем торгов составил 37081,27 млн руб., что на 100% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,5625 руб. за евро.

21 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14899 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,5806 руб.

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Инфляция в годовом выражении по итогам I квартала 2022 года может замедлиться до 8,5%, следует из доклада о денежно-кредитной политике (ДКП), опубликованного на сайте ЦБ РФ. "С учетом фактических данных за 4-й квартал 2021 года и январь 2022 года и предположения о... "С учетом фактических данных за 4-й квартал 2021 года и январь 2022 года и предположения о... читать дальше

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Цены на новую недвижимость в Великобритании выросли на 2,3% в феврале, что стало рекордным повышением в помесячном выражении более чем за 20 лет, свидетельствуют данные портала Rightmove. Начальная продажная цена выросла на 7 тыс. 785 фунтов стерлингов ($10 тыс. 599) в... Начальная продажная цена выросла на 7 тыс. 785 фунтов стерлингов ($10 тыс. 599) в... читать дальше

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1 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 21 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-200 на 24 млрд 670,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Китай в январе сократил грузоперевозки автомобильным транспортом на 5,5% относительно того же месяца прошлого года - до 2,93 млрд тонн, сообщает министерство транспорта страны. Между тем среди регионов страны самые быстрые темпы роста данного показателя были... Между тем среди регионов страны самые быстрые темпы роста данного показателя были... читать дальше

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Цены на нефть вновь перешли к росту в ходе волатильных торгов в понедельник. Рынок открылся ростом из-за неблагоприятных сигналов, появившихся в выходные, однако развернулся к снижению после появления новости о готовящемся саммите Джо Байдена и Владимира... Рынок открылся ростом из-за неблагоприятных сигналов, появившихся в выходные, однако развернулся к снижению после появления новости о готовящемся саммите Джо Байдена и Владимира... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 241,02 пункта (7,103%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3152,29 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3458,97 (+1,93%) пункта,... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил отклонить законопроект о выведении всех кредитных организаций, торгующихся на рынке, из-под общего правила выкупа акций миноритариями. Заключение комитета на законопроект (N808175-7) опубликовано в электронной базе данных... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,74/79,35 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 145 коп., Cредний курс продажи...

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Минфин РФ 22 февраля не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, говорится в сообщении министерства.

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Саудовская Аравия в декабре увеличила добычу нефти на 1,1% - до 10,022 млн б/с против 9,912 млн б/с в ноябре, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). В годовом выражении показатель поднялся на 11,6%. Экспорт нефти из Саудовской Аравии... Экспорт нефти из Саудовской Аравии... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Туркмении на уровне "B+". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Fitch также присвоило Туркменистану долгосрочный РДЭ в... Fitch также присвоило Туркменистану долгосрочный РДЭ в... читать дальше

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Евро и доллар уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник днем. При этом курс евро поднялся выше 89 руб. впервые с 27 января, доллар торгуется по направлению к 79 руб./$1. Курс евро составил 89,025 руб. в 15:12 мск что на 1,475 рубля выше уровня закрытия... Курс евро составил 89,025 руб. в 15:12 мск что на 1,475 рубля выше уровня закрытия... читать дальше

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Во вторник, 22 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3,01 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Во вторник, 22 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $745,8 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Во вторник, 22 февраля, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Показатель чистой прибыли компании "Сбербанк страхование жизни" за 2021 год составил 25,7 млрд рублей в стандартах МСФО, такие данные привел генеральный директор компании Игорь Кобзарь в ходе пресс-конференции. Показатель вырос незначительно к уровню 2020 года, когда он... читать дальше

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