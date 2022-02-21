Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3498,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1615,62 млрд руб.

21 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 февраля составили по Российской Федерации 3498,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3318,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3581 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3396,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 февраля составили 1615,62 млрд руб. против 1598,87831 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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