21 февраля 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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21 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Цены производителей в Германии
|Январь 2022
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21 февраля 2022 года 16:47
Цены на новую недвижимость в Великобритании выросли на 2,3% в феврале, что стало рекордным повышением в помесячном выражении более чем за 20 лет, свидетельствуют данные портала Rightmove.
Начальная продажная цена выросла на 7 тыс. 785 фунтов стерлингов ($10 тыс. 599) в... читать дальше
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21 февраля 2022 года 16:46
1 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 21 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-200 на 24 млрд 670,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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21 февраля 2022 года 16:35
Китай в январе сократил грузоперевозки автомобильным транспортом на 5,5% относительно того же месяца прошлого года - до 2,93 млрд тонн, сообщает министерство транспорта страны.
Между тем среди регионов страны самые быстрые темпы роста данного показателя были... читать дальше
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21 февраля 2022 года 16:26
Цены на нефть вновь перешли к росту в ходе волатильных торгов в понедельник.
Рынок открылся ростом из-за неблагоприятных сигналов, появившихся в выходные, однако развернулся к снижению после появления новости о готовящемся саммите Джо Байдена и Владимира... читать дальше
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21 февраля 2022 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 241,02 пункта (7,103%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3152,29 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3458,97 (+1,93%) пункта,... читать дальше
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21 февраля 2022 года 16:14
Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил отклонить законопроект о выведении всех кредитных организаций, торгующихся на рынке, из-под общего правила выкупа акций миноритариями. Заключение комитета на законопроект (N808175-7) опубликовано в электронной базе данных... читать дальше
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21 февраля 2022 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,74/79,35 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 145 коп., Cредний курс продажи...
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21 февраля 2022 года 16:00
Минфин РФ 22 февраля не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, говорится в сообщении министерства.
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21 февраля 2022 года 15:54
Саудовская Аравия в декабре увеличила добычу нефти на 1,1% - до 10,022 млн б/с против 9,912 млн б/с в ноябре, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). В годовом выражении показатель поднялся на 11,6%.
Экспорт нефти из Саудовской Аравии... читать дальше
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21 февраля 2022 года 15:45
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Туркмении на уровне "B+". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства.
Fitch также присвоило Туркменистану долгосрочный РДЭ в... читать дальше
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21 февраля 2022 года 15:37
Евро и доллар уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник днем. При этом курс евро поднялся выше 89 руб. впервые с 27 января, доллар торгуется по направлению к 79 руб./$1.
Курс евро составил 89,025 руб. в 15:12 мск что на 1,475 рубля выше уровня закрытия... читать дальше
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21 февраля 2022 года 15:30
Во вторник, 22 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $745,8 тыс..
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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21 февраля 2022 года 15:30
Во вторник, 22 февраля, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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21 февраля 2022 года 15:30
Во вторник, 22 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3,01 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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21 февраля 2022 года 15:23
Показатель чистой прибыли компании "Сбербанк страхование жизни" за 2021 год составил 25,7 млрд рублей в стандартах МСФО, такие данные привел генеральный директор компании Игорь Кобзарь в ходе пресс-конференции. Показатель вырос незначительно к уровню 2020 года, когда он... читать дальше
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21 февраля 2022 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14899 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,5806 руб.
Минимальный курс евро составил 86,595 руб., максимальный - 88,98 руб. Было заключено 5140... читать дальше
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