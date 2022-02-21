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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
ВВП России в 2021 году вырос на 4,7%
Российская экономика в 2021 году выросла на 4,7% после снижения на 2,7% годом ранее. Показатель оказался лучше оценок Минэкономразвития и прогнозов аналитиков. Рост ВВП стал максимальным с 2008 года
 
Минэкономразвития предложило понизить прогноз темпов роста ВВП в 2022 году
ВВП России в 2022 г. вырастет на 2,8% - на такую оценку предлагает ориентироваться Минэкономразвития, сообщили "Ведомостям" два близких к правительству источника, знакомых с уточненным промежуточным прогнозом министерства и подтвердил федеральный...
 
Индексация капзатрат в АПК оказалась ниже ожиданий
Минсельхоз повышает в среднем на 25% предельный размер компенсации капитальных затрат на строительство и модернизацию молочных ферм, а также объектов для переработки и хранения овощей и плодов, сообщает "Коммерсантъ". Максимальный размер субсидий на...
 
Росавиация начнет отслеживать цены на билеты
Росавиация потребовала от компаний ежемесячного отчета о средней стоимости забронированной авиаперевозки в экономклассе по внутрироссийским маршрутам в/из Симферополя, Сочи, Анапы, Благовещенска, Улан-Удэ, Читы, Петропавловска-Камчатского, Магадана,...
 
21 февраля 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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21 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Цены производителей в Германии Январь 2022

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
21 февраля 2022 года 16:47
Цены на недвижимость в Великобритании в феврале выросли на 2,3%, что что стало рекордным повышением более чем за 20 лет
Цены на новую недвижимость в Великобритании выросли на 2,3% в феврале, что стало рекордным повышением в помесячном выражении более чем за 20 лет, свидетельствуют данные портала Rightmove.

Начальная продажная цена выросла на 7 тыс. 785 фунтов стерлингов ($10 тыс. 599) в...    читать дальше
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21 февраля 2022 года 16:46
ВТБ разместил 49,3% выпуска однодневных бондов серии КС-4-200 на 24,7 млрд рублей
1 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 21 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-200 на 24 млрд 670,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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21 февраля 2022 года 16:35
Грузоперевозки автотранспортом в Китае в январе сократились на 5,5%
Китай в январе сократил грузоперевозки автомобильным транспортом на 5,5% относительно того же месяца прошлого года - до 2,93 млрд тонн, сообщает министерство транспорта страны.

Между тем среди регионов страны самые быстрые темпы роста данного показателя были...    читать дальше
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21 февраля 2022 года 16:26
Цены на нефть перешли к росту
Цены на нефть вновь перешли к росту в ходе волатильных торгов в понедельник.

Рынок открылся ростом из-за неблагоприятных сигналов, появившихся в выходные, однако развернулся к снижению после появления новости о готовящемся саммите Джо Байдена и Владимира...    читать дальше
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21 февраля 2022 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 21 февраля снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 241,02 пункта (7,103%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3152,29 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3458,97 (+1,93%) пункта,...    читать дальше
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21 февраля 2022 года 16:14
Финансовый комитет Госдумы предложил отклонить законопроект об особых правилах выкупа акций банками
Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил отклонить законопроект о выведении всех кредитных организаций, торгующихся на рынке, из-под общего правила выкупа акций миноритариями. Заключение комитета на законопроект (N808175-7) опубликовано в электронной базе данных...    читать дальше
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21 февраля 2022 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 76,74/79,35 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,74/79,35 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 145 коп., Cредний курс продажи...
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21 февраля 2022 года 16:00
Минфин РФ 22 февраля не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ
Минфин РФ 22 февраля не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, говорится в сообщении министерства.
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21 февраля 2022 года 15:54
Саудовская Аравия в декабре увеличила добычу нефти на 1,1%, Ирак - на 0,4%
Саудовская Аравия в декабре увеличила добычу нефти на 1,1% - до 10,022 млн б/с против 9,912 млн б/с в ноябре, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). В годовом выражении показатель поднялся на 11,6%.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии...    читать дальше
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21 февраля 2022 года 15:45
Fitch подтвердило рейтинг Туркмении на уровне "B+"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Туркмении на уровне "B+". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства.

Fitch также присвоило Туркменистану долгосрочный РДЭ в...    читать дальше
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21 февраля 2022 года 15:37
Евро на "Московской бирже" поднялся выше 89 руб.
Евро и доллар уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник днем. При этом курс евро поднялся выше 89 руб. впервые с 27 января, доллар торгуется по направлению к 79 руб./$1.

Курс евро составил 89,025 руб. в 15:12 мск что на 1,475 рубля выше уровня закрытия...    читать дальше
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21 февраля 2022 года 15:30
Во вторник, 22 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $745,8 тыс.
Во вторник, 22 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $745,8 тыс..

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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21 февраля 2022 года 15:30
Во вторник, 22 февраля, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50 млрд руб.
Во вторник, 22 февраля, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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21 февраля 2022 года 15:30
Во вторник, 22 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3,01 млрд руб.
Во вторник, 22 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3,01 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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21 февраля 2022 года 15:23
Сборы СК "Сбербанк страхование жизни" в 2021 году выросли на 47%
Показатель чистой прибыли компании "Сбербанк страхование жизни" за 2021 год составил 25,7 млрд рублей в стандартах МСФО, такие данные привел генеральный директор компании Игорь Кобзарь в ходе пресс-конференции. Показатель вырос незначительно к уровню 2020 года, когда он...    читать дальше
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21 февраля 2022 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 87,5806 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14899 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,5806 руб.

Минимальный курс евро составил 86,595 руб., максимальный - 88,98 руб. Было заключено 5140...    читать дальше
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