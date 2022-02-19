"Инвесткарта востребована у предпринимателей: в прошлом году посетители сайта воспользовались этим сервисом 127 тысяч раз. Сегодня здесь представлено более 350 площадок для бизнеса - как для небольших компаний, так и для крупных производителей, а также около трех тысяч городских... читать дальше

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Благодаря соглашению Краснодарского края с корпорацией "Туризм.РФ" ежегодный турпоток на Кубань может вырасти на 5 млн человек, сообщила пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "В рамках соглашения перед руководством региона и корпорацией "Туризм.РФ" ставится... "В рамках соглашения перед руководством региона и корпорацией "Туризм.РФ" ставится... читать дальше

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Правительство РФ утвердило положение о единой системе обеспечения внутриведомственного и межведомственного электронного документооборота и контроля исполнения поручений, сообщает пресс-служба кабинета министров. Согласно положению, система будет обеспечивать... Согласно положению, система будет обеспечивать... читать дальше

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Национальная премия "Надежда на технологии" теперь будет вручаться ежегодно в рамках одноимённого национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна, сообщила пресс-служба правительства РФ в субботу. Такое постановление подписал премьер-министр России... читать дальше

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о переименовании территории опережающего развития (ТОР) "Нефтехимический", расположенной в Приморском крае, в ТОР "Находка", сообщает пресс-служба правительства РФ. "Решение принято в связи с заявками... читать дальше

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Госкорпорация "Роскосмос" разрабатывает малогабаритную версию спутников ГЛОНАСС, которые можно будет запускать по три за раз, следует из данных портала госзакупок. "В процессе данной работы должен быть разработан проектный облик малого навигационного космического аппарата,... читать дальше

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Страны ЕАЭС планируют реализовать проект "Евразийский агроэкспресс" по ускоренным перевозкам сельскохозяйственной и продовольственной продукции в Азию и Европу, следует из пресс-релиза правительства по итогам участия вице-премьера Алексея Оверчука в заседании совета ЕЭК в... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 179 тыс. 147 случаев, госпитализированы за сутки 15 тыс. 62 человека, скончались от COVID-19 - 798 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "По состоянию на 19... "По состоянию на 19... читать дальше

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Мировая экономика продолжает восстанавливаться, однако темпы роста замедлились, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе онлайн-выступления на встрече министров финансов и глав центробанков государств G20. "Три... "Три... читать дальше

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Федеральной резервной системе (ФРС) необходимо повысить базовую процентную ставку в ответ на ускорение инфляции в США, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс. Однако, по его словам, американский ЦБ, возможно, сумеет избежать существенного... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "ОГК-2" по РСБУ в 2021 г. выросла на 73,5% по сравнению с 2020 г., до 21,3 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA увеличилась на 37,3%, до 40,7 млрд руб. Рост выручки составил 17,3%, до 141,2 млрд руб. При этом себестоимость продаж увеличилась... Рост выручки составил 17,3%, до 141,2 млрд руб. При этом себестоимость продаж увеличилась... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 421 млн 589 тыс. 757, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 873 тыс. 441... читать дальше

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Выработка электроэнергии на угольных электростанциях в Европе в 2021 году выросла впервые почти за 10 лет, следует из исследования Rystad Energy. Показатель увеличился на 18% по сравнению с 2020 годом и достиг 579 тераватт в час (ТВт.ч). Объемы угольной электрогенерации... Объемы угольной электрогенерации... читать дальше

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Премьер-министр Михаил Мишустин 15 февраля подписал постановление правительства, которое вносит изменения в условия льготного кредитования АПК. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Согласно ему, субсидии в размере 100% ключевой ставки ЦБ... Согласно ему, субсидии в размере 100% ключевой ставки ЦБ... читать дальше

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Минтруд России предлагает с 2023 года ввести единый социальный тариф, который позволит работодателям уплачивать взносы на пенсионное, социальное и медицинское обязательное страхование единым платежом. Соответствующие законопроекты опубликованы в пятницу на портале проектов... читать дальше

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Оживление инвестиционной активности в РФ к концу года во многом обусловило более высокие, чем ожидалось, темпы экономического роста в 2021 году, заявила журналиста замглавы Минэкономразвития РФ Полина Крючкова, комментируя динамику ВВП за 2021 год. По ее словам, министерство... читать дальше

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