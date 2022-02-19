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ГЛАВНОЕ
ВВП России в 2021 году вырос на 4,7%
Российская экономика в 2021 году выросла на 4,7% после снижения на 2,7% годом ранее. Показатель оказался лучше оценок Минэкономразвития и прогнозов аналитиков. Рост ВВП стал максимальным с 2008 года
 
Путин: Минфин оценивает потенциальные допдоходы бюджета в этом году в 1 трлн руб., но есть и более высокие оценки - до 1,5 трлн
Минфин РФ оценивает возможные допдоходы бюджета в 2022 году в 1 трлн рублей, но есть более высокие оценки - до 1,5 трлн рублей, правительству нужно просчитать все возможные варианты, заявил вчера президент РФ Владимир Путин на совещании по...
 
ЦСР предлагает привязать вложения в криптовалюту к уровню дохода инвестора
Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) изучили позиции российских регуляторов и иностранный опыт по контролю за рынком криптовалют и подготовили ряд предложений, которые помогут снять спорные вопросы, пишут "Ведомости". Доклад...
 
Банки активно повышают стоимость кредитов и ипотеки
С начала февраля 44 банка повысили ставки на ипотеку, а 23 - на потребительские кредиты, рассказали "Известиям" в финансовом маркетплейсе "Сравни.ру". При этом проценты на ипотеку скорректировали 47 банков, но 3 из них снизили, рассказал...
 

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19 февраля 2022 года 17:46
В 2021 году представители бизнеса воспользовались инвесткартой Москвы 127 тысяч раз
"Инвесткарта востребована у предпринимателей: в прошлом году посетители сайта воспользовались этим сервисом 127 тысяч раз. Сегодня здесь представлено более 350 площадок для бизнеса - как для небольших компаний, так и для крупных производителей, а также около трех тысяч городских...    читать дальше
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19 февраля 2022 года 16:26
Турпоток на Кубань благодаря сотрудничеству региона с корпорацией "Туризм.РФ" увеличится на 5 млн человек
Благодаря соглашению Краснодарского края с корпорацией "Туризм.РФ" ежегодный турпоток на Кубань может вырасти на 5 млн человек, сообщила пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"В рамках соглашения перед руководством региона и корпорацией "Туризм.РФ" ставится...    читать дальше
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19 февраля 2022 года 15:29
Правительство утвердило положение о единой системе обеспечения ведомственного документооборота
Правительство РФ утвердило положение о единой системе обеспечения внутриведомственного и межведомственного электронного документооборота и контроля исполнения поручений, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Согласно положению, система будет обеспечивать...    читать дальше
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19 февраля 2022 года 14:31
Национальная премия "Надежда на технологии" за инновации в сфере реабилитации станет ежегодной
Национальная премия "Надежда на технологии" теперь будет вручаться ежегодно в рамках одноимённого национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна, сообщила пресс-служба правительства РФ в субботу. Такое постановление подписал премьер-министр России...    читать дальше
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19 февраля 2022 года 13:44
В связи с готовностью инвесторов реализовывать проекты в новых сферах ТОР "Нефтехимический" в Приморье переименуют в ТОР "Находка"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о переименовании территории опережающего развития (ТОР) "Нефтехимический", расположенной в Приморском крае, в ТОР "Находка", сообщает пресс-служба правительства РФ. "Решение принято в связи с заявками...    читать дальше
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19 февраля 2022 года 12:46
"Роскосмос" потратит 3,57 млрд рублей на разработку малогабаритных спутников ГЛОНАСС
Госкорпорация "Роскосмос" разрабатывает малогабаритную версию спутников ГЛОНАСС, которые можно будет запускать по три за раз, следует из данных портала госзакупок. "В процессе данной работы должен быть разработан проектный облик малого навигационного космического аппарата,...    читать дальше
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19 февраля 2022 года 11:59
Страны ЕАЭС планируют реализовать проект по ускоренным перевозкам продукции АПК в Азию и Европу,
Страны ЕАЭС планируют реализовать проект "Евразийский агроэкспресс" по ускоренным перевозкам сельскохозяйственной и продовольственной продукции в Азию и Европу, следует из пресс-релиза правительства по итогам участия вице-премьера Алексея Оверчука в заседании совета ЕЭК в...    читать дальше
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19 февраля 2022 года 11:39
За сутки в России выявлено более 179 тыс. новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 179 тыс. 147 случаев, госпитализированы за сутки 15 тыс. 62 человека, скончались от COVID-19 - 798 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"По состоянию на 19...    читать дальше
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19 февраля 2022 года 11:31
Глава МВФ: темпы роста мировой экономики замедлились из-за "омикрона"
Мировая экономика продолжает восстанавливаться, однако темпы роста замедлились, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе онлайн-выступления на встрече министров финансов и глав центробанков государств G20.

"Три...    читать дальше
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19 февраля 2022 года 11:14
Глава ФРБ Чикаго считает, что ДКП Федрезерва требует существенной корректировки
Федеральной резервной системе (ФРС) необходимо повысить базовую процентную ставку в ответ на ускорение инфляции в США, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс. Однако, по его словам, американский ЦБ, возможно, сумеет избежать существенного...    читать дальше
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19 февраля 2022 года 10:59
"ОГК-2" увеличила чистую прибыль по РСБУ в 2021 году в 1,7 раза
Чистая прибыль ПАО "ОГК-2" по РСБУ в 2021 г. выросла на 73,5% по сравнению с 2020 г., до 21,3 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA увеличилась на 37,3%, до 40,7 млрд руб.

Рост выручки составил 17,3%, до 141,2 млрд руб. При этом себестоимость продаж увеличилась...    читать дальше
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19 февраля 2022 года 10:33
Число зафиксированных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 421,5 млн
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 421 млн 589 тыс. 757, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 873 тыс. 441...    читать дальше
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19 февраля 2022 года 10:24
Выработка электроэнергии на угольных электростанциях в Европе выросла впервые почти за 10 лет
Выработка электроэнергии на угольных электростанциях в Европе в 2021 году выросла впервые почти за 10 лет, следует из исследования Rystad Energy. Показатель увеличился на 18% по сравнению с 2020 годом и достиг 579 тераватт в час (ТВт.ч).

Объемы угольной электрогенерации...    читать дальше
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19 февраля 2022 года 10:03
Мишустин подписал постановление об изменениях условий льготного кредитования АПК
Премьер-министр Михаил Мишустин 15 февраля подписал постановление правительства, которое вносит изменения в условия льготного кредитования АПК. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно ему, субсидии в размере 100% ключевой ставки ЦБ...    читать дальше
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19 февраля 2022 года 09:45
Минтруд России опубликовал законопроекты о едином тарифе в фонды пенсионного, социального и медицинского страхования
Минтруд России предлагает с 2023 года ввести единый социальный тариф, который позволит работодателям уплачивать взносы на пенсионное, социальное и медицинское обязательное страхование единым платежом. Соответствующие законопроекты опубликованы в пятницу на портале проектов...    читать дальше
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19 февраля 2022 года 09:23
Минэкономразвития оценивает рост инвестиций в основной капитал в РФ в 2021 году на уровне около 6%
Оживление инвестиционной активности в РФ к концу года во многом обусловило более высокие, чем ожидалось, темпы экономического роста в 2021 году, заявила журналиста замглавы Минэкономразвития РФ Полина Крючкова, комментируя динамику ВВП за 2021 год. По ее словам, министерство...    читать дальше
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