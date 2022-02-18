Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,0648 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,63 руб., максимальный - 76,97 руб. Было заключено 71953 сделки. Объем торгов составил 300169,68 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,9525 руб. за доллар США.

18 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 523 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,0648 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 58557,540 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1460,022 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 306 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,3679 руб. Минимальный курс евро составил 85,9425 руб., максимальный - 87,265 руб. Было заключено 8203... Минимальный курс евро составил 85,9425 руб., максимальный - 87,265 руб. Было заключено 8203... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 523 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,0648 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,63 руб., максимальный - 76,97 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 75,63 руб., максимальный - 76,97 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 107 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,0123 руб. Минимальный курс юаня составил 11,9626 руб., максимальный - 12,1635 руб. Было заключено 386... Минимальный курс юаня составил 11,9626 руб., максимальный - 12,1635 руб. Было заключено 386... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижение на новостях об эвакуации жителей Донецкой народной республики в Россию. Игроки также закрывали позиции в преддверии выходных в целях сокращения рисков. Индекс МосБиржи откатился ниже 3400 пунктов, хотя утром поднимался выше 3570... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в январе увеличились на 6,7% и составили 6,5 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). В декабре перепродажи снизились на 3,8% и составили 6,09 млн, а не 6,18 млн как сообщалось... читать дальше

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Американские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах в пятницу: Dow Jones Industrial Average и S&P 500 демонстрируют слабый рост, Nasdaq Composite снижается. Новость о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен готов встретиться с главой МИД РФ Сергеем... Новость о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен готов встретиться с главой МИД РФ Сергеем... читать дальше

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Инвестиции "СИБУРа" до 2025 года могут составлять 250-350 млрд рублей в год, следует из презентации, представленной генеральным директором Михаилом Карисаловым на коллегии Минпромторга Татарстана в ОЭЗ "Алабуга" в пятницу. Согласно документу, отношение инвестиций к... Согласно документу, отношение инвестиций к... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 743 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8429 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,55 руб., максимальный - 76,86 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 75,55 руб., максимальный - 76,86 руб. Было заключено... читать дальше

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Показатель EBITDA "СИБУРА", который с октября консолидировал нефтехимические активы "ТАИФа", в 2021 году составит $5,1 млрд по сравнению с $2,5 млрд в 2020 году, следует из презентации, представленной генеральным директором ООО "СИБУР" Михаилом Карисаловым на коллегии... читать дальше

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Объем перечислений физлиц через системы денежных переводов РФ в страны СНГ в 2021 году увеличился по сравнению с 2020 годом на 22,3%, до $7,6 млрд с $6,2 млрд, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. Это стало максимальным значением этого показателя за шесть лет, после того как в... читать дальше

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"Автотор" по итогам 2021 года увеличил производство автомобилей на 13% по сравнению с предыдущим годом - до более чем 177 тыс. автомобилей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. В частности, общий объем производства автомобилей Kia по итогам года составил более... В частности, общий объем производства автомобилей Kia по итогам года составил более... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 21.02 по 27.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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"Транснефть" предполагает, что фактические объемы транспортировки нефти и нефтепродуктов в 2022 году несколько превысят плановые, сообщил в ходе телеконференции первый вице-президент компании Максим Гришанин. Он отметил, что на это указывает динамика начала года, однако... читать дальше

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В понедельник, 21 февраля, в США праздник - День рождения Джорджа Вашингтона. В среду, 23 февраля, в России праздник - День защитника Отечества, в Японии праздник - День рождения Императора. В среду, 23 февраля, в России праздник - День защитника Отечества, в Японии праздник - День рождения Императора. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Цена биткойна опустилась ниже $41 тыс. в ходе торгов в пятницу на фоне возобновления роста напряженности между Россией и Украиной и на ожиданиях ужесточения кредитно-денежной политики ФРС США. Котировка биткойна по данным на 16:15 мск опустилась на 0,7% с момента... Котировка биткойна по данным на 16:15 мск опустилась на 0,7% с момента... читать дальше

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