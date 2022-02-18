Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,8429 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,55 руб., максимальный - 76,86 руб. Было заключено 13469 сделок. Объем торгов составил 71648,67 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,71 руб. за доллар США.

18 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 743 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8429 руб.

.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в январе увеличились на 6,7% и составили 6,5 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). В декабре перепродажи снизились на 3,8% и составили 6,09 млн, а не 6,18 млн как сообщалось... читать дальше

.

Американские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах в пятницу: Dow Jones Industrial Average и S&P 500 демонстрируют слабый рост, Nasdaq Composite снижается. Новость о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен готов встретиться с главой МИД РФ Сергеем... Новость о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен готов встретиться с главой МИД РФ Сергеем... читать дальше

.

Инвестиции "СИБУРа" до 2025 года могут составлять 250-350 млрд рублей в год, следует из презентации, представленной генеральным директором Михаилом Карисаловым на коллегии Минпромторга Татарстана в ОЭЗ "Алабуга" в пятницу. Согласно документу, отношение инвестиций к... Согласно документу, отношение инвестиций к... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 743 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8429 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,55 руб., максимальный - 76,86 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 75,55 руб., максимальный - 76,86 руб. Было заключено... читать дальше

.

Показатель EBITDA "СИБУРА", который с октября консолидировал нефтехимические активы "ТАИФа", в 2021 году составит $5,1 млрд по сравнению с $2,5 млрд в 2020 году, следует из презентации, представленной генеральным директором ООО "СИБУР" Михаилом Карисаловым на коллегии... читать дальше

.

Объем перечислений физлиц через системы денежных переводов РФ в страны СНГ в 2021 году увеличился по сравнению с 2020 годом на 22,3%, до $7,6 млрд с $6,2 млрд, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. Это стало максимальным значением этого показателя за шесть лет, после того как в... читать дальше

.

"Автотор" по итогам 2021 года увеличил производство автомобилей на 13% по сравнению с предыдущим годом - до более чем 177 тыс. автомобилей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. В частности, общий объем производства автомобилей Kia по итогам года составил более... В частности, общий объем производства автомобилей Kia по итогам года составил более... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 21.02 по 27.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

.

"Транснефть" предполагает, что фактические объемы транспортировки нефти и нефтепродуктов в 2022 году несколько превысят плановые, сообщил в ходе телеконференции первый вице-президент компании Максим Гришанин. Он отметил, что на это указывает динамика начала года, однако... читать дальше

.

В понедельник, 21 февраля, в США праздник - День рождения Джорджа Вашингтона. В среду, 23 февраля, в России праздник - День защитника Отечества, в Японии праздник - День рождения Императора. В среду, 23 февраля, в России праздник - День защитника Отечества, в Японии праздник - День рождения Императора. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Цена биткойна опустилась ниже $41 тыс. в ходе торгов в пятницу на фоне возобновления роста напряженности между Россией и Украиной и на ожиданиях ужесточения кредитно-денежной политики ФРС США. Котировка биткойна по данным на 16:15 мск опустилась на 0,7% с момента... Котировка биткойна по данным на 16:15 мск опустилась на 0,7% с момента... читать дальше

.

В декабре 2021 года розничные продажи в Канаде сократились на 1,8% относительно предыдущего месяца, когда было зафиксировано повышение показателя на 0,7%, свидетельствуют данные Статистического управления страны, опубликованные в пятницу. Аналитики ожидали более существенного... читать дальше

.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Андрея Иванова от должности первого замглавы Минэкономразвития по его просьбе. Соответствующее распоряжение премьер-министр подписал 17 февраля. В Минэкономразвития сообщили "Интерфаксу", что Иванов написал... В Минэкономразвития сообщили "Интерфаксу", что Иванов написал... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 19 по 25 февраля ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 19 по 25 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 19 по 25 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 99 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.