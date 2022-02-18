18 февраля 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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18 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 21.02 по 27.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|21.02.2022
|10:00
|Цены производителей в Германии
|Январь 2022
|22.02.2022
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Январь 2022
|22.02.2022
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Февраль 2022
|22.02.2022
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Декабрь 2021
|22.02.2022
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Февраль 2022
|23.02.2022
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Февраль 2022
|23.02.2022
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Февраль 2022
|23.02.2022
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Январь 2022
|24.02.2022
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Февраль 2022
|24.02.2022
|10:00
|Изменение ВВП Германии
|IV квартал 2021
|24.02.2022
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Декабрь 2021
|24.02.2022
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 06 по 12 февраля
|24.02.2022
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 30 января по 05 февраля
|24.02.2022
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Январь 2022
|24.02.2022
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 12 по 18 февраля
|25.02.2022
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Январь 2022
|25.02.2022
|10:45
|Изменение ВВП Франции
|IV квартал 2021
|25.02.2022
|10:45
|Цены производителей во Франции
|Январь 2022
|25.02.2022
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Январь 2022
|25.02.2022
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Февраль 2022
|25.02.2022
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Февраль 2022
|25.02.2022
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Январь 2022
|25.02.2022
|16:30
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП США
|IV квартал 2021
|25.02.2022
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Февраль 2022
Это автоматическое сообщение.
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Дата
Время
Публикация
Период
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Размер погашения, всего
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Размер выплат
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Эмитент
Выпуск
Размер выплат
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