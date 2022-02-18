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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,0907 руб.
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18 февраля 2022 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,0907 руб.

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18 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1642 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,0907 руб.

Минимальный курс евро составил 85,88 руб., максимальный - 86,46 руб. Было заключено 2706 сделок. Объем торгов составил 14333,85 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,16 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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