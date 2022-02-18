Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,9812 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,96 руб., максимальный - 12,0249 руб. Было заключено 69 сделок. Объем торгов составил 411,23 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,9695 руб. за юань.

18 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 162 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,9812 руб.

.

Минпромторг РФ предложил стимулировать через программу льготного лизинга спрос на беспилотные грузовики, производить которые намерены "КАМАЗ", Volvo Trucks и компания Evocargo. Министерство разместило на сайте regulation.gov.ru для общественного обсуждения проект... Министерство разместило на сайте regulation.gov.ru для общественного обсуждения проект... читать дальше

.

ПАО "Северсталь" повысило ориентир по капзатратам в 2022 году до $1,6 млрд, следует из презентации компании по итогам финансовых результатов за 4-й квартал. Предыдущий прогноз составлял $1,3 млрд. Предыдущий прогноз составлял $1,3 млрд. По итогам 2021 года capex "Северстали" составил $1,157 млрд... По итогам 2021 года capex "Северстали" составил $1,157 млрд... читать дальше

.

Чистая прибыль итальянской нефтегазовой компании Eni SpA в октябре-декабре составила 3,82 млрд млн евро по сравнению с убытком в размере 797 млн евро за аналогичный период годом ранее. Скорректированная операционная прибыль выросла в 7,8 раза до 3,81 млрд евро с 488... Скорректированная операционная прибыль выросла в 7,8 раза до 3,81 млрд евро с 488... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 162 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,9812 руб. Минимальный курс юаня составил 11,96 руб., максимальный - 12,0249 руб. Было заключено 69 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,96 руб., максимальный - 12,0249 руб. Было заключено 69 сделок.... читать дальше

.

"Автодор" установила ориентир ставки 1-го купона годовых облигаций серии БО-004P-05 объемом 5 млрд 350,9 млн рублей на уровне не выше 11,63% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок проходит 18 февраля с 11:00 до 15:00... Сбор заявок проходит 18 февраля с 11:00 до 15:00... читать дальше

.

По итогам 2021 года чистая прибыль французского дома моды Hermes International SCA выросла на 77% - до о 2,445 млрд евро по сравнению с 1,385 млрд евро в 2020 году. Показатель вырос благодаря росту продаж в Азии и восстановлению европейского рынка после пандемии... читать дальше

.

На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2506 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,7619 руб. По... читать дальше

.

В прошлом году товарооборот между РФ и Эквадором вырос почти на 29% и составил $1,9 млрд, сообщает Россельхознадзор по итогам переговоров между руководителем службы Сергеем Данквертом, являющимся сопредседателем российско-эквадорской межправкомиссии, и послом Эквадора в РФ... читать дальше

.

ООО "СЕЛЛ-сервис" (Новосибирск) установило ставку 1-го купона дебютного выпуска 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 65 млн рублей на уровне 16% годовых, говорится в сообщении компании. Купоны ежемесячные. Купоны ежемесячные. Размещение выпуска запланировано на 22 февраля.... Размещение выпуска запланировано на 22 февраля.... читать дальше

.

Более 8,3 тыс. подтвержденных за последние 24 часа случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в российской столице, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф". По данным ресурса, за сутки в Москве заболели 8 тыс. 308 человек, накануне сообщалось о 9 тыс. 705... По данным ресурса, за сутки в Москве заболели 8 тыс. 308 человек, накануне сообщалось о 9 тыс. 705... читать дальше

.

8 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 18 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-199 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9268% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8,91%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8,91%... читать дальше

.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 180 тыс. 71 случай, госпитализированы за сутки 18 тыс. 632 человека, скончались 784 человека, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу. "По состоянию на 18 февраля в РФ... "По состоянию на 18 февраля в РФ... читать дальше

.

Показатель EBITDA "Северстали" в 4-м квартале 2021 года сократился на 16% к предыдущему кварталу, до $1,446 млрд, сообщила компания. Снижение было вызвано сужением спрэда между сырьем и слябами, а также экспортными пошлинами, которые действовали до конца прошлого года.... Снижение было вызвано сужением спрэда между сырьем и слябами, а также экспортными пошлинами, которые действовали до конца прошлого года.... читать дальше

.

Чистая прибыль Renault SA (Франция) в 2021 году составила 888 млн евро по сравнению с убытком в размере 8,01 млрд евро годом ранее. Показатель оказался лучше прогнозов опрошенных FactSet аналитиков на уровне 770,5 млн евро. Прибыль от сотрудничества автопроизводителя с... Прибыль от сотрудничества автопроизводителя с... читать дальше

.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 18-го купона биржевых облигаций серии БО-12 в размере 9,73% годовых, говорится в сообщении компании. РЖД разместили 12-й выпуск биржевых облигаций на 25 млрд рублей в сентябре 2013 года. Ставка 1-го купона... РЖД разместили 12-й выпуск биржевых облигаций на 25 млрд рублей в сентябре 2013 года. Ставка 1-го купона... читать дальше

.

Объем денежной базы в узком определении в России на 11 февраля составил 14 трлн 417,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 4 февраля денежная база в России равнялась 14 трлн 352,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,45%, или на 65,1... На 4 февраля денежная база в России равнялась 14 трлн 352,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,45%, или на 65,1... читать дальше

.