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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -747,8 млрд руб.
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Путин: Минфин оценивает потенциальные допдоходы бюджета в этом году в 1 трлн руб., но есть и более высокие оценки - до 1,5 трлн
18 февраля 2022 года 10:44
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -747,8 млрд руб.
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18 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 февраля по данным на начало операционного дня выросло до -747,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло -796,6 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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18 февраля 2022 года 12:21
Минпромторг предлагает стимулировать спрос на беспилотные грузовики через программу льготного лизинга
Минпромторг РФ предложил стимулировать через программу льготного лизинга спрос на беспилотные грузовики, производить которые намерены "КАМАЗ", Volvo Trucks и компания Evocargo. Министерство разместило на сайте regulation.gov.ru для общественного обсуждения проект... читать дальше
.18 февраля 2022 года 12:14
ПАО "Северсталь" повысило ориентир по капзатратам в 2022 году до $1,6 млрд, следует из презентации компании по итогам финансовых результатов за 4-й квартал. Предыдущий прогноз составлял $1,3 млрд. По итогам 2021 года capex "Северстали" составил $1,157 млрд... читать дальше
.18 февраля 2022 года 12:07
Чистая прибыль итальянской нефтегазовой компании Eni SpA в октябре-декабре составила 3,82 млрд млн евро по сравнению с убытком в размере 797 млн евро за аналогичный период годом ранее. Скорректированная операционная прибыль выросла в 7,8 раза до 3,81 млрд евро с 488... читать дальше
.18 февраля 2022 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 162 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,9812 руб. Минимальный курс юаня составил 11,96 руб., максимальный - 12,0249 руб. Было заключено 69 сделок.... читать дальше
.18 февраля 2022 года 11:54
ГК "Автодор" установила ориентир ставки 1-го купона годовых облигаций на 5,35 млрд рублей на уровне не выше 11,63%
"Автодор" установила ориентир ставки 1-го купона годовых облигаций серии БО-004P-05 объемом 5 млрд 350,9 млн рублей на уровне не выше 11,63% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок проходит 18 февраля с 11:00 до 15:00... читать дальше
.18 февраля 2022 года 11:52
По итогам 2021 года чистая прибыль французского дома моды Hermes International SCA выросла на 77% - до о 2,445 млрд евро по сравнению с 1,385 млрд евро в 2020 году. Показатель вырос благодаря росту продаж в Азии и восстановлению европейского рынка после пандемии... читать дальше
.18 февраля 2022 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 18 февраля составил 75,7619 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2506 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,7619 руб. По... читать дальше
.18 февраля 2022 года 11:37
В прошлом году товарооборот между РФ и Эквадором вырос почти на 29% и составил $1,9 млрд, сообщает Россельхознадзор по итогам переговоров между руководителем службы Сергеем Данквертом, являющимся сопредседателем российско-эквадорской межправкомиссии, и послом Эквадора в РФ... читать дальше
.18 февраля 2022 года 11:31
"СЕЛЛ-Сервис" установил ставку 1-го купона дебютного выпуска облигаций на 65 млн рублей на уровне 16%
ООО "СЕЛЛ-сервис" (Новосибирск) установило ставку 1-го купона дебютного выпуска 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 65 млн рублей на уровне 16% годовых, говорится в сообщении компании. Купоны ежемесячные. Размещение выпуска запланировано на 22 февраля.... читать дальше
.18 февраля 2022 года 11:30
Более 8,3 тыс. подтвержденных за последние 24 часа случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в российской столице, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф". По данным ресурса, за сутки в Москве заболели 8 тыс. 308 человек, накануне сообщалось о 9 тыс. 705... читать дальше
.18 февраля 2022 года 11:28
ВТБ разместит 18 февраля однодневные бонды серии КС-4-199 на 50 млрд руб. по цене 99,9268% от номинала
8 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 18 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-199 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9268% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8,91%... читать дальше
.18 февраля 2022 года 11:24
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 180 тыс. 71 случай, госпитализированы за сутки 18 тыс. 632 человека, скончались 784 человека, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу. "По состоянию на 18 февраля в РФ... читать дальше
.18 февраля 2022 года 11:19
Показатель EBITDA "Северстали" в 4-м квартале 2021 года сократился на 16% к предыдущему кварталу, до $1,446 млрд, сообщила компания. Снижение было вызвано сужением спрэда между сырьем и слябами, а также экспортными пошлинами, которые действовали до конца прошлого года.... читать дальше
.18 февраля 2022 года 11:11
Чистая прибыль Renault SA (Франция) в 2021 году составила 888 млн евро по сравнению с убытком в размере 8,01 млрд евро годом ранее. Показатель оказался лучше прогнозов опрошенных FactSet аналитиков на уровне 770,5 млн евро. Прибыль от сотрудничества автопроизводителя с... читать дальше
.18 февраля 2022 года 11:10
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 18-го купона биржевых облигаций серии БО-12 в размере 9,73% годовых, говорится в сообщении компании. РЖД разместили 12-й выпуск биржевых облигаций на 25 млрд рублей в сентябре 2013 года. Ставка 1-го купона... читать дальше
.18 февраля 2022 года 11:02
Объем денежной базы в узком определении в России на 11 февраля составил 14 трлн 417,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 4 февраля денежная база в России равнялась 14 трлн 352,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,45%, или на 65,1... читать дальше
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