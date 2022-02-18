18 февраля 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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18 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Январь 2022
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Январь 2022
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Декабрь 2021
|12:30
|Баланс счета текущих операций Италии
|Декабрь 2021
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Декабрь 2021
|16:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Декабрь 2021
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Январь 2022
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Февраль 2022
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Январь 2022
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18 февраля 2022 года 12:21
Минпромторг РФ предложил стимулировать через программу льготного лизинга спрос на беспилотные грузовики, производить которые намерены "КАМАЗ", Volvo Trucks и компания Evocargo.
Министерство разместило на сайте regulation.gov.ru для общественного обсуждения проект... читать дальше
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18 февраля 2022 года 12:14
ПАО "Северсталь" повысило ориентир по капзатратам в 2022 году до $1,6 млрд, следует из презентации компании по итогам финансовых результатов за 4-й квартал.
Предыдущий прогноз составлял $1,3 млрд.
По итогам 2021 года capex "Северстали" составил $1,157 млрд... читать дальше
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18 февраля 2022 года 12:07
Чистая прибыль итальянской нефтегазовой компании Eni SpA в октябре-декабре составила 3,82 млрд млн евро по сравнению с убытком в размере 797 млн евро за аналогичный период годом ранее.
Скорректированная операционная прибыль выросла в 7,8 раза до 3,81 млрд евро с 488... читать дальше
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18 февраля 2022 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 162 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,9812 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,96 руб., максимальный - 12,0249 руб. Было заключено 69 сделок.... читать дальше
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18 февраля 2022 года 11:54
"Автодор" установила ориентир ставки 1-го купона годовых облигаций серии БО-004P-05 объемом 5 млрд 350,9 млн рублей на уровне не выше 11,63% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок проходит 18 февраля с 11:00 до 15:00... читать дальше
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18 февраля 2022 года 11:52
По итогам 2021 года чистая прибыль французского дома моды Hermes International SCA выросла на 77% - до о 2,445 млрд евро по сравнению с 1,385 млрд евро в 2020 году. Показатель вырос благодаря росту продаж в Азии и восстановлению европейского рынка после пандемии... читать дальше
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18 февраля 2022 года 11:45
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2506 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,7619 руб. По... читать дальше
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18 февраля 2022 года 11:37
В прошлом году товарооборот между РФ и Эквадором вырос почти на 29% и составил $1,9 млрд, сообщает Россельхознадзор по итогам переговоров между руководителем службы Сергеем Данквертом, являющимся сопредседателем российско-эквадорской межправкомиссии, и послом Эквадора в РФ... читать дальше
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18 февраля 2022 года 11:31
ООО "СЕЛЛ-сервис" (Новосибирск) установило ставку 1-го купона дебютного выпуска 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 65 млн рублей на уровне 16% годовых, говорится в сообщении компании.
Купоны ежемесячные.
Размещение выпуска запланировано на 22 февраля.... читать дальше
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18 февраля 2022 года 11:30
Более 8,3 тыс. подтвержденных за последние 24 часа случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в российской столице, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".
По данным ресурса, за сутки в Москве заболели 8 тыс. 308 человек, накануне сообщалось о 9 тыс. 705... читать дальше
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18 февраля 2022 года 11:28
8 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 18 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-199 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9268% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8,91%... читать дальше
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18 февраля 2022 года 11:24
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 180 тыс. 71 случай, госпитализированы за сутки 18 тыс. 632 человека, скончались 784 человека, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.
"По состоянию на 18 февраля в РФ... читать дальше
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18 февраля 2022 года 11:19
Показатель EBITDA "Северстали" в 4-м квартале 2021 года сократился на 16% к предыдущему кварталу, до $1,446 млрд, сообщила компания.
Снижение было вызвано сужением спрэда между сырьем и слябами, а также экспортными пошлинами, которые действовали до конца прошлого года.... читать дальше
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18 февраля 2022 года 11:11
Чистая прибыль Renault SA (Франция) в 2021 году составила 888 млн евро по сравнению с убытком в размере 8,01 млрд евро годом ранее. Показатель оказался лучше прогнозов опрошенных FactSet аналитиков на уровне 770,5 млн евро.
Прибыль от сотрудничества автопроизводителя с... читать дальше
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18 февраля 2022 года 11:10
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 18-го купона биржевых облигаций серии БО-12 в размере 9,73% годовых, говорится в сообщении компании.
РЖД разместили 12-й выпуск биржевых облигаций на 25 млрд рублей в сентябре 2013 года. Ставка 1-го купона... читать дальше
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18 февраля 2022 года 11:02
Объем денежной базы в узком определении в России на 11 февраля составил 14 трлн 417,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
На 4 февраля денежная база в России равнялась 14 трлн 352,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,45%, или на 65,1... читать дальше
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