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17 февраля 2022 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 75,9905 руб.

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17 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8884 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,9905 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,31 руб., максимальный - 76,7175 руб. Было заключено 79990 сделок. Объем торгов составил 353045,83 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,34 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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