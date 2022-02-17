Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 75,9905 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,31 руб., максимальный - 76,7175 руб. Было заключено 79990 сделок. Объем торгов составил 353045,83 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,34 руб. за доллар США.

17 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8884 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,9905 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 60017,562 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1405,389 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1493 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,0011 руб. Минимальный курс юаня составил 11,93 руб., максимальный - 12,1081 руб. Было заключено 499 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,93 руб., максимальный - 12,1081 руб. Было заключено 499 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9044 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,3122 руб. Минимальный курс евро составил 85,4 руб., максимальный - 87,1 руб. Было заключено 10028 сделок.... Минимальный курс евро составил 85,4 руб., максимальный - 87,1 руб. Было заключено 10028 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8884 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,9905 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,31 руб., максимальный - 76,7175 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,31 руб., максимальный - 76,7175 руб. Было... читать дальше

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Пассажиропоток "Шереметьево" в январе 2022 года составил 2,5 млн человек (включая детей до двух лет), следует из сообщения аэропорта. В сравнении с январем 2021 года показатель вырос на 85%, относительно января допандемийного 2019 года - снизился на 31%. На внутренних... На внутренних... читать дальше

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Рынок акций РФ упал на фоне новых признаков эскалации напряженности вокруг Украины и негативной динамики внешних фондовых площадок и нефти. В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 0,02%, японский Nikkei 225... В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 0,02%, японский Nikkei 225... читать дальше

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"Газпром нефть" планирует в 2022 году привлечь "зеленое финансирование", заявил член правления компании, заместитель гендиректора по экономике и финансам Алексей Янкевич в ходе телеконференции. "Реализуются проекты в области сокращения выбросов, и другие проекты в... "Реализуются проекты в области сокращения выбросов, и другие проекты в... читать дальше

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Цена золота подскочила до максимума с прошлого июня из-за очередного роста напряженности между Россией и Украиной и опасений начала вооруженного конфликта, пишет MarketWatch. Апрельские фьючерсы на золото к 18:12 мск подорожали на 1,4% - до $1898 за унцию. В ходе торгов... Апрельские фьючерсы на золото к 18:12 мск подорожали на 1,4% - до $1898 за унцию. В ходе торгов... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин через неделю проведет новое совещание по подготовке послания Федеральному Собранию, а перед этим пообщается с премьер-министром и другими членами правительства. "Мы в рабочем порядке до следующего совещания, оно где-то через неделю запланировано, так... читать дальше

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Объем авиаперевозок грузов и почты в январе составил почти 654 тыс. тонн, сообщило Управление гражданской авиации страны (CAAC). Это составляет 97,3% от показателя за первый месяц допандемийного 2019 года. При этом объем грузовых авиаперевозок в январе увеличился на... При этом объем грузовых авиаперевозок в январе увеличился на... читать дальше

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"Газпром нефть" намерена в 2022 году удвоить добычу углеводородов на Западно-Зимнем месторождении, заявил член правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам Алексей Янкевич в ходе телеконференции. "На сегодня у нас имеются как возможности по... "На сегодня у нас имеются как возможности по... читать дальше

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Американские фондовые индексы демонстрируют падение в четверг из-за новой эскалации напряженности на востоке Украины. Украинские власти в среду сообщили о нарушениях соглашения о прекращении огня с непризнанными республиками ДНР и ЛНР. В то же время Белый дом и ЕС... Украинские власти в среду сообщили о нарушениях соглашения о прекращении огня с непризнанными республиками ДНР и ЛНР. В то же время Белый дом и ЕС... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8632 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,9172 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,0825 руб., максимальный - 76,68 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,0825 руб., максимальный - 76,68 руб. Было... читать дальше

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Инфляция в РФ в настоящее время заметно превышает установленные цели, правительству и ЦБ важно координировать деятельность для борьбы с ней, соблюдая нормы закона о независимости Банка России, заявил сегодня президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим... читать дальше

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Капиталовложения "НОВАТЭКа" в 2022 году ожидаются на уровне 200 млрд рублей, сообщил в ходе телефонной конференции для инвесторов начальник управления по связям с инвесторами "НОВАТЭКа" Александр Назаров. Он отметил, что эта оценка не включает затраты, в частности, на Обский... читать дальше

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Число домов, строительство которых было начато в США в январе, сократилось на 4,1% относительно предыдущего месяца и составило 1,638 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в сообщении министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в декабре количество... читать дальше

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