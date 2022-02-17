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17 февраля 2022 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,965 руб.
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17 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1162 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,965 руб. Минимальный курс юаня составил 11,9011 руб., максимальный - 12,0697 руб. Было заключено 80 сделок. Объем торгов составил 338,46 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,0697 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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