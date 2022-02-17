Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -796,6 млрд руб.

17 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 февраля по данным на начало операционного дня выросло до -796,6 млрд руб.

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Рынок акций РФ упал на фоне новых признаков эскалации напряженности вокруг Украины и негативной динамики внешних фондовых площадок и нефти. В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 0,02%, японский Nikkei 225... В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 0,02%, японский Nikkei 225... читать дальше

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"Газпром нефть" планирует в 2022 году привлечь "зеленое финансирование", заявил член правления компании, заместитель гендиректора по экономике и финансам Алексей Янкевич в ходе телеконференции. "Реализуются проекты в области сокращения выбросов, и другие проекты в... "Реализуются проекты в области сокращения выбросов, и другие проекты в... читать дальше

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Цена золота подскочила до максимума с прошлого июня из-за очередного роста напряженности между Россией и Украиной и опасений начала вооруженного конфликта, пишет MarketWatch. Апрельские фьючерсы на золото к 18:12 мск подорожали на 1,4% - до $1898 за унцию. В ходе торгов... Апрельские фьючерсы на золото к 18:12 мск подорожали на 1,4% - до $1898 за унцию. В ходе торгов... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин через неделю проведет новое совещание по подготовке послания Федеральному Собранию, а перед этим пообщается с премьер-министром и другими членами правительства. "Мы в рабочем порядке до следующего совещания, оно где-то через неделю запланировано, так... читать дальше

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Объем авиаперевозок грузов и почты в январе составил почти 654 тыс. тонн, сообщило Управление гражданской авиации страны (CAAC). Это составляет 97,3% от показателя за первый месяц допандемийного 2019 года. При этом объем грузовых авиаперевозок в январе увеличился на... При этом объем грузовых авиаперевозок в январе увеличился на... читать дальше

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"Газпром нефть" намерена в 2022 году удвоить добычу углеводородов на Западно-Зимнем месторождении, заявил член правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам Алексей Янкевич в ходе телеконференции. "На сегодня у нас имеются как возможности по... "На сегодня у нас имеются как возможности по... читать дальше

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Американские фондовые индексы демонстрируют падение в четверг из-за новой эскалации напряженности на востоке Украины. Украинские власти в среду сообщили о нарушениях соглашения о прекращении огня с непризнанными республиками ДНР и ЛНР. В то же время Белый дом и ЕС... Украинские власти в среду сообщили о нарушениях соглашения о прекращении огня с непризнанными республиками ДНР и ЛНР. В то же время Белый дом и ЕС... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8632 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,9172 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,0825 руб., максимальный - 76,68 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,0825 руб., максимальный - 76,68 руб. Было... читать дальше

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Инфляция в РФ в настоящее время заметно превышает установленные цели, правительству и ЦБ важно координировать деятельность для борьбы с ней, соблюдая нормы закона о независимости Банка России, заявил сегодня президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим... читать дальше

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Капиталовложения "НОВАТЭКа" в 2022 году ожидаются на уровне 200 млрд рублей, сообщил в ходе телефонной конференции для инвесторов начальник управления по связям с инвесторами "НОВАТЭКа" Александр Назаров. Он отметил, что эта оценка не включает затраты, в частности, на Обский... читать дальше

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Число домов, строительство которых было начато в США в январе, сократилось на 4,1% относительно предыдущего месяца и составило 1,638 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в сообщении министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в декабре количество... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить рост доходов граждан. "Напомню, что в текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее, чем на 2,5%. Такие ориентиры перед правительством уже поставлены. Эту задачу обязательно... "Напомню, что в текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее, чем на 2,5%. Такие ориентиры перед правительством уже поставлены. Эту задачу обязательно... читать дальше

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Эмитенты могут досрочно выкупать у Минфина РФ облигации, в которые были инвестированы средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), по цене 101% от номинала плюс накопленный купонный доход, следует из поправок в "Требования к финансовым активам, в которые могут размещаться... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе неожиданно увеличилось на 23 тыс. - до 248 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Значение показателя стало максимальным за четыре недели. Согласно уточненным... Согласно уточненным... читать дальше

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Российские туристы почувствовали приближение конца пандемии и снова начали бронировать туры на майские праздники и летний сезон заранее, у туроператоров есть брони вплоть до сентября, сообщила сегодня исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.... читать дальше

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7 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-198 на 24 млрд 523,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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