Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -940,2 млрд руб.

16 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 февраля по данным на начало операционного дня выросло до -940,2 млрд руб.

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 45,63 пункта (1,267%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3645,92 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3683,37 (+2,31%) пункта,... читать дальше

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"НОВАТЭК" вернет Юмантыльский участок в Ямало-Ненецком автономном округе государству, сообщается в отчете компании. "В 2021 году Группа признала обесценение основных средств в размере 576 млн рублей в отношении активов, относящихся к Юмантыльскому лицензионному участку... "В 2021 году Группа признала обесценение основных средств в размере 576 млн рублей в отношении активов, относящихся к Юмантыльскому лицензионному участку... читать дальше

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В прошлом году в России существенно выросло льготное кредитование фермерских хозяйств и других представителей малого агробизнеса. "За 2021 год на 27% больше взяли льготных краткосрочных кредитов именно малые формы хозяйствования, сумма увеличилась до 58,03 млрд рублей",... "За 2021 год на 27% больше взяли льготных краткосрочных кредитов именно малые формы хозяйствования, сумма увеличилась до 58,03 млрд рублей",... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду продемонстрировали уверенный подъем на фоне ослабления геополитической напряженности, сообщает MarketWatch. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 2,2%, Topix - на... Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 2,2%, Topix - на... читать дальше

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Объем промышленного производства в еврозоне в декабре 2021 года вырос на 1,2% по сравнению с ноябрем, свидетельствуют данные Евростата. Эксперты в среднем прогнозировали повышение всего на 0,3%. Относительно декабря 2020 года промпроизводство увеличилось на 1,6%. При... При... читать дальше

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Среднесуточный экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в начале февраля растет на 18% к уровню января, следует из сообщения "Газпрома". Если в январе компания экспортировала в сутки примерно 368 млн куб. м, то за 15 дней февраля экспорт вырос до 433 млн куб. м в... Если в январе компания экспортировала в сутки примерно 368 млн куб. м, то за 15 дней февраля экспорт вырос до 433 млн куб. м в... читать дальше

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Банк России в 2021 году выявил 2,68 тыс. компаний и проектов с признаками нелегальной деятельности, что на 73% больше, чем годом ранее, рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Нелегальные компании... Нелегальные компании... читать дальше

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Мировые энергетические рынки продолжают находиться в волатильном состоянии, при этом, несмотря на заявления руководства ведущих стран мира об отказе от традиционных источников энергии, цены на газ и уголь остаются высокими, а это говорит о том, что спрос на них значительно... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 27,02 пункта (0,75%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3627,31 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3683,37 (+2,31%) пункта,... читать дальше

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Сегодня европейские фондовые индексы преимущественно растут в ходе торгов благодаря снижению геополитической напряженности и сильным квартальным отчетностям. Также рынок ждет публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы в надежде получить новые сигналы... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 84,82/86,29 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 19 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,32/75,87 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 46 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,6/75,76 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 58 коп., средний...

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Правительство готовит ряд законодательных инициатив по изменениям в программу расселения аварийного жилья с целью вывести ее на постоянную самоокупаемость вместо разовых решений, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Уже сейчас, с 1 января 2017 года по 1 января... "Уже сейчас, с 1 января 2017 года по 1 января... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 85,306 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 95,96 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 75,0141 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 115,19 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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